Зірка "Кріпосної" став батьком вдруге: фото з новонародженим малюком

Український актор Олексій Яровенко повідомив про поповнення в сім'ї. Він з дружиною стали батьками вдруге.

Олексій Яровенко та його дружила Ольга Карпова поділилися радісною новиною на своїх сторінках в інстаграмі. Актор опублікував зворушливе фото з новонародженим, на якому він тримав в руках ніжки малюка.

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Олексій Яровенко став батьком вдруге

В українського актора народився син. Олексій Яровенко розсекретив, що його назвали Глібом.

Гліб Олексійович Яровенко! Дякую за сина,

– звернувся актор до дружини.



Олексій Яровенко з сином / Фото з інстаграму актора

Це друга дитина для подружжя. У грудні 2021 року на світ з'явився первісток Олексія та Ольги – син Данило.

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