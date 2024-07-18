Зірка "Левів на джипі" Андрій Лузан розсекретив, де проходитиме службу

Український гуморист Андрій Лузан мобілізується до Сил оборони. Він повідомив, у яких військах служитиме зовсім скоро.

Засновник каналу "Леви на джипі" відвідав відкритий захід Сил Безпілотних Систем. Саме у цих військах він проходитиме службу.

До слова Забуте за 20 років відчуття, – Сергій Жадан розповів, на що витратив першу військову зарплатню

Андрій Лузан повідомив, що обрав саме цей рід військ після спілкування з іншими бійцями – репером Олександром Yarmak, Євгенієм Карасем, Денисом Квебеком. Через кілька днів гуморист вирушить на військовий вишкіл.

Мені буде дуже приємно вкласти внесок в СБС. 25 липня в нас стартує базова військова підготовка. Я теж її буду проходити. Якщо хтось встигне до цього часу пройти співбесіди, ТЦК, ВЛК і стартанути – будемо проходити разом,

– поділився Андрій Лузан.

Сили Безпілотних Систем – це перший у світі рід військ, що використовує у бойовій роботі безпілотні, роботизовані, морські надводні та повітряні системи. Командувачем СБС є Вадим "Борсук" Сухаревський.

Андрій Лузан повідомив про рішення мобілізуватися на початку липня. Він просив дочекатися детальної інформації після повторного проходження ВЛК та затвердження документів.