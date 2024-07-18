Американська шеф-кухарка, її чоловік, донька та ще одна людина вирішили спробувати екстремальний вид відпочинку. Вони об'єднали кола для тюбінга та дошку для веслування. Це відбувалося 13 липня.

До слова Лікар розповів про останні години життя Шеннен Догерті: "Хотіла продовжувати лікування"

Відпочивальники швидко пливли річкою Вілламетт, як перечепилися об велику гілку та впали у воду. Наомі Померой була без рятівного жилета, на відміну від її сім'ї. Тіло 49-річної кулінарки знайшли туристи через кілька днів після жахливого інциденту – 17 липня.

Наомі Померой була зіркою американського "МастерШефу" та інших кулінарних програм. Вона була самоучкою, та це не завадило їй потрапити до списку 10 найкращих нових шеф-кухарів Америки у 2009 році за версією журналу Food & Wine.

Наомі Померой отримала премію Джеймса Бірда та була визнана найкращою шеф-кухаркою на північному заході Тихого океану.