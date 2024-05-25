Відомий український поет назвав свою версію загибелі Кузьми Скрябіна

Народний артист України Юрій Рибчинський висловився щодо смерті співака Кузьми Скрябіна. Водночас поет розповів, чому творчість артиста отримала більше визнання після його загибелі.

Також Юрій назвав причину смерті Скрябіна. На думку поета, у цьому винна влада.

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Що думає Рибчинський про смерть Скрябіна

Народний артист України запевнив, що загибель Кузьми – це вбивство через політичні погляди. До того ж драматург зазначив, що висловлювання артиста мали вплив на людей, тому влада мала всі підстави вважати його ворогом. Ба більше, поет присвятив Скрябіну вірш після смерті співака.

Я теж вірш написав на смерть Кузьми. Мені здається, що це вбивство. Я розумію, що його вбила влада. Якщо взяти висловлювання Кузьми, то я розумію, що влада могла вважати його ворогом,

– зізнався Юрій.

Водночас Рибчинський поділився, що творчість Кузьми отримала більше визнання після смерті артиста, оскільки це психологія людей. На думку поета, люди люблять мертвих більше, ніж живих.

Юрій Рибчинський про смерть Скрябіна: дивіться відео онлайн

Що відомо про смерть Скрябіна