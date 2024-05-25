Также Юрий назвал причину смерти Скрябина. По мнению поэта, в этом виновата власть.

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Что думает Рыбчинский о смерти Скрябина

Народный артист Украины заверил, что гибель Кузьмы – это убийство из-за политических взглядов. К тому же драматург отметил, что высказывания артиста имели влияние на людей, поэтому власть имела все основания считать его врагом. Более того, поэт посвятил Скрябину стихотворение после смерти певца.

Я тоже стихотворение написал на смерть Кузьмы. Мне кажется, что это убийство. Я понимаю, что его убила власть. Если взять высказывания Кузьмы, то я понимаю, что власть могла считать его врагом,

– признался Юрий.

В то же время Рыбчинский поделился, что творчество Кузьмы получило большее признание после смерти артиста, поскольку это психология людей. По мнению поэта, люди любят мертвых больше, чем живых.

Юрий Рыбчинский о смерти Скрябина: смотрите видео онлайн

Что известно о смерти Скрябина