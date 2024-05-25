Также Юрий назвал причину смерти Скрябина. По мнению поэта, в этом виновата власть.
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Что думает Рыбчинский о смерти Скрябина
Народный артист Украины заверил, что гибель Кузьмы – это убийство из-за политических взглядов. К тому же драматург отметил, что высказывания артиста имели влияние на людей, поэтому власть имела все основания считать его врагом. Более того, поэт посвятил Скрябину стихотворение после смерти певца.
Я тоже стихотворение написал на смерть Кузьмы. Мне кажется, что это убийство. Я понимаю, что его убила власть. Если взять высказывания Кузьмы, то я понимаю, что власть могла считать его врагом,
– признался Юрий.
В то же время Рыбчинский поделился, что творчество Кузьмы получило большее признание после смерти артиста, поскольку это психология людей. По мнению поэта, люди любят мертвых больше, чем живых.
Юрий Рыбчинский о смерти Скрябина: смотрите видео онлайн
Что известно о смерти Скрябина
- Музыкант погиб 2 февраля 2015 года возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области. Причиной смерти стали полученные травмы в результате ДТП.
- Артист возвращался с концерта в Кривом Роге. Под дождем Кузьма ехал на своем внедорожнике, который неожиданно вылетел на встречную полосу и столкнулся с молоковозом. Певец погиб на месте. Ему, на момент смерти, было 46 лет.
- В ДТП пострадали еще две женщины – пассажирка молоковоза и администратор Скрябина.