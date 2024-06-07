"Чи існує гурт The Hardkiss": музичний оглядач посварився з Юлією Саніною

Музичний оглядач Роман Бутурлакін поділився враженням від сольного концерту Юлії Саніної, зазначивши нерозуміння від переховування гурту за кордоном. Артистка вже відреагувала на слова чоловіка.

Відомо, що Юлія тільки у лютому цього року повернулася до України. Співачка закінчила музичний тур Європою, втім інші учасники гурту The Hardkiss залишилися за кордоном.

Цікаво "Треба засудити довічно": організатор "п'яних вечірок" учергове потрапив у скандал

Бутурлакін відвідав сольний виступ Саніної та розповів про отримані емоції у своєму телеграм-каналі. Він підкреслив, що поважає артистку, з якою особисто знайомий, однак не розуміє "нинішнє мовчання гурту та його переховування від ЗМІ".

Попри те, що концерт Юлії Роман вподобав, він відчув себе "покинутим глядачем". Ба більше, Бутурлакіну виступ здався неповноцінним без інших учасників гурту.

Чи існує гурт The Hardkiss? Існує, але складається враження, що десь поза Україною,

– поділився музичний оглядач.

Реакція Юлії Саніної

Втім, артистка не забарилася з реакцією на слова Романа. Вона написала йому в особисті повідомлення з порадою залишити професію, оскільки його огляд концерту – нудний.

Романе, от від щирого серця, шукайте іншу професію. Скучнішого блогінгу я ще не бачила, то не ваше,

– підкреслила Саніна.

У відповідь Бутурлакін закликав співачку відповісти на ті питання, які виникають в українців. До того ж оглядач запевнив, що вона є лідером думок, тому "відмовчування сприймається боляче".