Юлія Саніна здивувала джазовим виконанням пісні Поклада на авторському шоу Кароль

Відома українська артистка Тіна Кароль презентувала авторський проєкт "Дім звукозапису". Водночас фронтвумен гурту The Hardkiss стала героїнею першого випуску.

За словами Кароль, цей проєкт має поповнити український музичний каталог. До того ж він має подарувати нове життя тим пісням, які вже всі забули.

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Чим цікавий "Дім звукозапису"

Тіна разом з журналістською командою буде знайомити глядачів з тими треками, які мають незвичайний і тернистий шлях до успіху. Кароль виступає у ролі інтерв'юера та музичного продюсера шоу.

Запрошена знаменитість повинна заспівати обрану для неї пісню наживо. Однак, складність полягає в тому, що це має бути зроблено з першого дубля. Ба більше, після виходу кожного випуску виконана пісня на шоу випускатиметься як повноцінний трек артиста на всіх музичних платформах.

Першою героїнею проєкту стала солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Вона виконала пісню Ігоря Поклада "Коханий" у джазовому аранжуванні.

Хочу подякувати Тіні, яка в такий складний час все одно робить подібні проєкти, аби поповнити скарбничку звучання української пісні новими переспівами. Я вважаю дуже цінним те, що вона наважилася і зробила такий масштабний, вагомий та важливий проєкт,

– прокоментувала Саніна.

Перший випуск проєкту Тіни Кароль – "Дім Звукозапису": дивіться відео онлайн

Що відомо про проєкт