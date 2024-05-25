Тепер я можу спокійно жити, – Леус виграла апеляцію в Джеджули, з яким судилася 3 роки

Ексдружина ведучого Андрія Джеджули, блогерка Юлія Леус повідомила про рішення суду щодо опіки їхньої спільної доньки Аделіни. Водночас жінка зізналася, що саме уповільнювало цей процес.

У жовтні 2022 року пара розлучилася. З того моменту розпочався судовий процес щодо прав опіки над спільною донькою експодружжя. Втім, тільки зараз стало відоме рішення суду.

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Яке рішення прийняв суд

У своїх соцмережах блогерка розповіла, що нарешті закінчився суд між нею та її ексчоловіком Андрієм Джеджулою. Юлія виграла апеляцію, яку вона подала, щоб мати можливість залишитися з донькою за кордоном.

Втім, як виявилося, судовий процес уповільнювали пошуки житла у Польщі. Водночас Леус пояснила, що вирішила подати апеляцію, оскільки втомилася від погроз ексчоловіка.

На дитячих майданчиках погрожував на вухо рвати мене на всіх судах і принижував, мовляв, я відверто вдягнута. Ми поїхали з донькою в жовтні 2023 року в Польщу. Аделіна почала боятись вибухів, а у мене – вдень неадекватний батько з поліцією під дверима і з камерою в руках,

– зізналася блогерка.

До того ж Юлія запевнила, що Андрій протягом восьми місяців не брав ніякої участі у житті доньки. Чоловік навіть не привітав дівчинку з днем народження. Незважаючи на те, що Джеджула був двічі у Варшаві, він не захотів зустрітися з дитиною.

За рішенням суду, ведучий зобов'язаний телефонувати по відеозв'язку Аделіні щовівторка та щосуботи. Таким чином, спільна донька зірок має отримати належну увагу від свого батька.

Поки ми проживаємо за кордоном, він зобов'язаний телефонувати по відеозв'язку доньці, щовівторка та щосуботи. Я не хочу, щоб моя дитина відчувала себе неповноцінною. Я хочу, щоб він просто був батьком. Тепер я можу спокійно жити й спокійно потім повернутись додому,

– зазначила Леус.

Що відомо про стосунки Леус та Джеджули