Важливий кожен бал: як українцям за кордоном проголосувати за Україну на Євробаченні-2024

Напередодні Євробачення-2024 частково змінилися правила голосування. Та вже сьогодні, 7 травня, українці матимуть змогу віддати свій голос за фаворита серед всіх учасників.

У матеріалі Show 24 читайте про те, як підтримати представниць України. Українці це можуть зробити лише в тому в разі, якщо вони проживають за кордоном.

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Як проголосувати українцям за кордоном

Українці, що проживають за кордоном та перебувають у країні, яка виступає у першому півфіналі, можуть сьогодні віддати голос за наших представниць – alyona alyona & Jerry Heil.

Для цього потрібно мати іноземного оператора мобільного номера. Артистки виступатимуть під номером 5. Для кожної країни є своя інструкція – це смс-повідомлення, сайт або дзвінок на визначений номер.



Як проголосувати за Україну з іншої країни / Фото Суспільне Євробачення

Також голос за Україну можуть віддати ті українці, які проживають у Німеччині, Швеції та Великій Британії. Або ж віддати бал іншому фавориту.

Ті українці, що проживають у країнах, які не беруть участі в конкурсі, можуть голосувати через сайт esc.vote або в офіційному додатку Євробачення під назвою Eurovision Song Contest.

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Як проголосувати за фаворита: відео

Загальні правила

У півфіналах конкурсу можуть голосувати глядачі тих країн, які беруть участь у тому чи іншому півфіналі. Але не віддавати бал за представника своєї країни. Сьогодні транслюватимуть перший півфінал, де виступатиме Україна. Тому мешканці України мають право голосу – але вони не можуть віддати його за alyona alyona & Jerry Heil.

Цього року правила голосування зазнали певних змін. Глядачі можуть підтримати улюбленого учасника від початку виступу першого конкурсанта – саме тоді відкриються лінії для голосування. Таким чином віддати голос за фаворита можна буде протягом усього шоу.