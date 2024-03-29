Скандал на Євробаченні: представниця Словенії заявила, що захоплювалася російським гуртом

На Євробаченні-2024 Словенію представить співачка Raiven. Днями вона розповіла про свої музичні вподобання і згадала російський гурт, учасниці якого замовчують війну.

Словенська співачка Raiven в інстаграм-сторіз зізналася, що в дитинстві фанатіла від гурту "Тату". Це російський колектив, який був популярний у нульових та брав участь у Євробаченні-2003.

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Raiven потрапила у скандал

Артистка обурила українців заявою про любов до російського гурту. Адже зараз його учасниці замовчують війну та продовжують працювати в Росії.



Raiven захоплювалась росіянками / Фото з телеграм-каналу "Єврофани"

Raiven відповіла на гнівні коментарі в особистих повідомленнях. Вона засудила російську агресію й зізналась, що просто не знала, з якої країни гурт "Тату".

О, Боже, ні! Вибачте, це зовсім не було моїм наміром! Я навіть не думала, що вони росіяни. У дитинстві я просто любила їхню музику. Це все. Я категорично проти російського насильства. Я щиро перепрошую, що все так вийшло,

– написала Raiven.



Raiven перепросила за сторіз / Фото з телеграм-каналу "Єврофани"

Що відомо про представницю Словенії

Raiven – 27-річна співачка, яка з самого дитинства навчається музики. Вона вже тричі подавала свою заявку на національний відбір, але лише у 2024 здобула успіх.

Артистка представить Словенію з піснею Veronika. Ця композиція звучатиме словенською мовою. Як розповідала Raiven, це темна та містична поппісня, на яку її надихнула графиня Вероніка. Це була перша жінка, яку у країні засудили за чаклунство.