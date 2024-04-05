Представниця Польщі на Євробаченні-2024 вперше прокоментувала закиди про нечесну перемогу

На Євробаченні-2024 співачка LUNA представлятиме Польщу. Її звинуватили в нечесній перемозі у відборі, тож дівчина висловилась про ці закиди.

Польська виконавиця дала інтерв'ю українській журналістці Анні Тульєвій. Вона розповіла про те, що зовсім не очікувала хвилі бурхливої критики, яка понесеться на неї. Зараз дівчина намагається зосередитися на підготовці до виступу у шведському Мальме, щоб змінити думку співгромадян.

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LUNA відповіла на закиди хейтерів

Я не очікувала всього, що зараз відбувається: хейту та шуму навколо нацвідбору. Я завжди була другою в усіх оцінюваннях, не була улюбленицею кожного і знала про це. Але не очікувала такого шуму. Зараз намагаюся сфокусуватися на виступі, на музиці, на моїй внутрішній місії, на тому, що я хочу дати людям та який меседж надіслати своєю піснею. Я сподіваюся, що реакція моєї країни зміниться завдяки музиці,

– зізналась артистка.

На думку представниці Польщі, критикувати легше, ніж підтримувати. Вона вважає, що хейт – це певний механізм.

"Я думаю, що хейтити легше, ніж підтримувати. Це не так просто для нас – мати на один позитивний голос три негативних. І коли натовп каже "ні", легше слідувати за натовпом. Я думаю, це просто механізм", – зауважила LUNA.

Інтерв'ю з представницею Польщі на Євробаченні: дивіться відео онлайн

Що відомо про представницю Польщі та критику в її бік

24-річна співачка LUNA представить свою країну на Євробаченні-2024 з композицією The Tower. Це вирішив суспільний мовник Польщі TVP.

LUNA – The Tower: дивіться відео онлайн

Дівчина зіштовхнулась зі звинуваченнями в нечесній перемозі через те, що цього року відбір був закритий. Аудиторія не могла обрати фаворита, натомість цим зайнялося журі.

Окрім того, артистці закидають перемогу через впливового і багатого батька. У мережі ширилися чутки, що батьком LUNA є польський овочевий магнат, якому належить популярний харчовий бренд Dawtona.