Представники Ірландії на Євробаченні зашифрували таємне гасло на обличчі: яке його значення

Фани Євробачення-2024 помітили символічні деталі в образі представників Ірландії. Bambie Thug, у яких був найнезвичніший номер серед конкурсантів, написали таємну фразу на обличчі.

У фіналі пісенного конкурсу Євробачення представники Ірландії Bambie Thug вразили своїм виступом. Конкурсна пісня Doomday Blue стала однією з найкращих як на думку журі, так і на думку глядачів.

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Яке послання зашифрували Bambie Thug

Наприкінці виступу Bambie Thug вигукнули: "Любов переможе ненависть", викликавши обговорення у мережі. Та єврофани помітили ще одну деталь – на обличчі, а саме на правій щоці під оком Bambie Thug було зашифроване таємне послання.



Послання на обличчі Bambie Thug / Скриншот з відео

Секретне повідомлення було написане огамським скриптом, що використовувалось для ранньої ірландської мови. Послання розшифровується як "коронуйте відьму". Цей напис також з'явився на екрані наприкінці номера Bambie Thug.

Bambie Thug – Doomday Blue: дивіться відео онлайн

Раніше Bambie Thug хотіли зашифрувати фразу "припинення вогню", відсилаючись до війни між Ізраїлем та ХАМАС. Однак Європейська мовна спілка заборонила використовувати подібні гасла через "аполітичність" конкурсу.

Ірландці всіляко намагалися продемонструвати свою підтримку палестинцям, одягаючи на шию їхню хустину (арафатку) й навіть зафарбовуючи нігті у кольорах палестинського прапора.

Ірландія посіла у фіналі 6 місце, здобувши 278 балів від національних журі та глядачів. Представників Ірландії високо оцінило журі України, віддавши їм 10 балів.