"Головна перемога попереду": українські зірки емоційно відреагували на виліт збірної з Євро-2024

У середу, 26 червня, національна збірна України з футболу зіграла внічию з потужною командою Бельгії, що, на жаль, означало завершення виступів наших футболістів на Євро-2024. Ця гра не залишила байдужим нікого в країні, особливо представників шоубізу.

Українські зірки, від популярних телеведучих до відомих виконавців, активно стежили за перипетіями матчу і вже поділилися своїми враженнями від гри. Так, попри передчасне завершення турніру для України, реакція зіркового бомонду яскраво демонструє, що підтримка національної збірної залишається потужною та непохитною. Їхні слова підкреслюють єдність нації у важкі моменти та віру в майбутні перемоги українського спорту.

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Маша Єфросиніна

Телеведуча поділилася, що дивилася матч просто в машині. Вона зізналася, що сумно через те, що Україна завершила виступ на Євро-2024, але не соромно за гру збірної.

Хлопці молодці,

– зазначила Єфросиніна.



Як Маша Єфросиніна відреагувала на гру збірної України на Євро-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Андрій Бєдняков

Чергове найсильніше покоління покидає Євро. Пацани, дякуємо за останні 3 тайми. Все одно до кінця любимо (ред. – 24 Канал),

– наголосив ведучий.



Як Андрій Бєдняков відреагував на гру збірної України на Євро-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Даша Квіткова

Інфлюенсерка показала, як переглядала футбольний матч разом з сином вдома і зазначила, що попри все пишається збірною України.



Як Даша Квіткова відреагувала на гру збірної України на Євро-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Володимир Остапчук

Попереду ще будуть перемоги. Дякуємо за гру,

– сказав шоумен.



Як Володимир Остапчук відреагував на гру збірної України на Євро-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Олександр Волошин

Блогер відзначив гідну гру команди.

Сталося як сталось. Багато не забили, але грали дуже сильно,

– зауважив екс-чоловік Анни Трінчер.



Як Олександр Волошин відреагував на гру збірної України на Євро-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анатолій Анатоліч

Він подякував футболістам за емоції та висловив впевненість у майбутніх успіхах.

Дякую, хлопці, за ці важливі емоції. Ви круті. Сьогодні не наш з вами день. Але ми разом і перемоги ще будуть,

– підкреслив шоумен.



Як Анатолій Анатоліч відреагував на гру збірної України на Євро-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Христина Соловій

Наші перемоги ще попереду. Дякую за емоції та характер,

– написала співачка.



Як Христина Соловій відреагувала на гру збірної України на Євро-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Євген Клопотенко

Кулінар підкреслив єдність українців під час матчу.

Українці непереможні, українці незламні, наша головна перемога попереду,

– зазначив шеф-кухар.



Як Євген Клопотенко відреагував на гру збірної України на Євро-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Григорій Решетник

Також висловив оптимізм щодо майбутнього.

Найголовніші перемоги попереду,

– наголосив телеведучий.



Як Григорій Решетник відреагував на гру збірної України на Євро-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс

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