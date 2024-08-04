Продала за 6 тисяч доларів: відома українська художниця намалювала керівника ГУР Буданова

Євгенія Гапчинська намалювала картину під назвою "Буданов і чарівне жабеня". На цьому полотні вона зобразила керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова разом із жабою, яка проживає в його кабінеті.

Художниця, яка тривалий час не могла малювати, поділилася історією створення цієї нової картини. Вона також розповіла, що вже встигла продати цю роботу за 6 тисяч доларів.

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Євгенія Гапчинська намалювала картину під назвою "Буданов і чарівне жабеня": подробиці

Євгенія Гапчинська поділилася, що певний час не могла писати картини. Однак повернутися до пензля її змусили діти. Вони попросили художницю намалювати портрет Кирила Буданова. Це прохання стало стимулом для неї, і вона взялася за роботу, створивши картину "Буданов і чарівне жабеня".

Це улюбленець усієї нашої родини. Тут мало кольорів і мало деталей, але є ця чарівна посмішка, славнозвісна, яка всім нам подобається,

– поділилася мисткиня.

Гапчинська ніколи не була у кабінеті Кирила Буданова, тому малювала його образ за допомогою одного з його інтерв'ю. Вона робила стоп-кадри й уважно розглядала деталі, щоб відтворити зовнішність генерала. Під час цього процесу поруч з Будановим на картині з'явилася жаба.

Слова "Буданов і чарівне жабеня" художниця нанесла на полотно одразу після завершення картини. Через кілька годин вона вирішила змінити назву, проте її спроби виявилися невдалими.

Витирала, витирала розчинником. А вона не витирається. Іноді, щоб фарба висохла потрібен тиждень. А тут схопилася намертво майже одразу,

– сказала художниця.

Пізніше генерал Буданов розповів, що жабеня, зображене на картині, має ім'я Петро і йому вже 17 років. Коли Євгенія Гапчинська сказала про те, що їй здається, ніби це жабеня щось "нашіптує" керівнику ГУР, Буданов лише загадково відповів, що все можливо, але це залишиться між ними.