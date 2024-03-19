Євген Клопотенко назвав Олю Полякову "дивною людиною": співачка різко відреагувала

Кулінар Євген Клопотенко доволі часто співпрацює з Олею Поляковою на різних шоу. Але в одному з інтерв'ю зізнався, що йому незрозуміла творчість співачки. Зірка відреагувала.

Євген Клопотенко заявив, що не сприймає творчість співачки у час повномасштабної війни. Наприклад, для нього незрозумілий переклад пісні "Шльопки" на українську мову.

До слова Вона змінилася, – Євген Клопотенко про Олену Зеленську, з якою разом працював

Що сказав Клопотенко про Полякову

Кулінар висловив думку про те, що він та Оля Полякова – немов з "двох різних світів".

Але ми з нею з двох різних світів. Я не розумію, як вона у цьому живе. Вона для мене дивна людина. Я кажу, що з нею близько не знайомий, тому не можу оцінити. А який образ, який меседж вона транслює взагалі не розумію. Ти слухаєш пісні й думаєш, як ти можеш настільки… Вона, мабуть, не дивилася жодного відео з передової,

– сказав кулінарний експерт в інтерв'ю Еммі Антонюк.

Інтерв'ю Євгена Клопотенка: дивіться відео онлайн

Оля Полякова відреагувала

На захист Олі Полякової спершу виступили її фани та колеги. До Євгена Клопотенка звернувся її продюсер Михайло Ясинський. Він процитував оновлений варіант пісні "Шльопки" і сказав, що це "красива пісня" і "чудові слова".

"Це Ви зараз серйозно, чоловіче? Ви текст слухали взагалі? Цікавий ваш вибір серед всього, що є у репертуарі артиста знайти й обговорювати те, що шукали та робити сумнівні заяви з виразом обличчя "як би так обіср*ти, але щоб назад не прилетіло...". Це як в меню ресторану. На любителів, які дуже різні", – відреагував продюсер.

За ним свою думку щодо заяв кулінара висловила й Оля Полякова. Вона назвала позицію Клопотенка "дитячою.

Гірше за знецінення і може бути тільки взагалі повне не розуміння того про що говориш, це дуже дитяча, безвідповідальна, та тупа позиція! "Не читав, але засуджую",

– написала співачка.



Оля Полякова про Клопотенка / Фото з інстаграм-сторіз

Наостанок Оля Полякова анонсувала нове шоу 26 жовтня у Палац Спорту, на яке запросила "усіх, хто знає, про що говорить".