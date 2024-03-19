Евгений Клопотенко заявил, что не воспринимает творчество певицы во время полномасштабной войны. Например, для него непонятен перевод песни "Шлепки" на украинский язык.

К слову Она изменилась, – Евгений Клопотенко о Елене Зеленской, с которой вместе работал

Что сказал Клопотенко о Поляковой

Кулинар высказал мнение о том, что он и Оля Полякова – словно из "двух разных миров".

Но мы с ней из двух разных миров. Я не понимаю, как она в этом живет. Она для меня странный человек. Я говорю, что с ней близко не знаком, поэтому не могу оценить. А какой образ, какой месседж она транслирует вообще не понимаю. Ты слушаешь песни и думаешь, как ты можешь настолько... Она, видимо, не смотрела ни одного видео с передовой,

– сказал кулинарный эксперт в интервью Эмме Антонюк.

Интервью Евгения Клопотенко: смотрите видео онлайн

Оля Полякова отреагировала

В защиту Оли Поляковой сначала выступили ее фаны и коллеги. К Евгению Клопотенко обратился ее продюсер Михаил Ясинский. Он процитировал обновленный вариант песни "Шлепки" и сказал, что это "красивая песня" и "замечательные слова".

"Это Вы сейчас серьезно, мужчина? Вы текст слушали вообще? Интересен ваш выбор среди всего, что есть в репертуаре артиста найти и обсуждать то, что искали и делать сомнительные заявления с выражением лица "как бы так обоср*ть, но чтобы обратно не прилетело...". Это как в меню ресторана. На любителей, которые очень разные", – отреагировал продюсер.

За ним свое мнение относительно заявлений кулинара высказала и Оля Полякова. Она назвала позицию Клопотенко "детской".

Хуже обесценивания и может быть только вообще полное не понимание того о чем говоришь, это очень детская, безответственная, и тупая позиция! "Не читал, но осуждаю",

– написала певица.



Оля Полякова о Клопотенко / Фото из инстаграм-сториз

Напоследок Оля Полякова анонсировала новое шоу 26 октября во Дворец Спорта, на которое пригласила "всех, кто знает, о чем говорит".