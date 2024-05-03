Євген Клопотенко розповів про інцидент у соцмережі Х (раніше відома як твітер). Він оприлюднив скриншоти листування з представниками медіа "Заборона".

До слова "Борщ – це російська страва": Клопотенку відмовили у відкритті українського ресторану в Японії

"Редактор" відомого ЗМІ образив Євгена Клопотенка

Видання начебто звернулося до Євгена Клопотенка із запрошенням на подкаст на тему "Концепція майбутньої української кухні". У ресторатора запитали, скільки коштуватиме запис проєкту з ним.



Євген Клопотенко показав листування / Фото з соцмережі Х

Євген відповів, що зазвичай він робить це безкоштовно. Але попросив звернутися до помічниці Даші. У відповідь кулінара назвали "х**сосом". Вочевидь, це повідомлення "редактора" мало адресуватися іншій людині.

"Цей х**сос каже, що нічого не коштує. Дав номер Даші", – мовилось у повідомленні.

Утім, Клопотенко зауважив: якщо він настільки неприємний редакції ЗМІ, не варто було до нього звертатися. Шеф-кухар також іронічно відповів так званому редактору медіа.

Шановні твітеряни, на зв'язку з вами х***ос по версії редакторів незалежного медія "Заборона". І ось що мені цікаво. Якщо я вам такий неприємний, на*** ви мені пишете?

– висловився кулінар.



Євген Клопотенко показав листування / Фото з соцмережі Х

Редакція "Заборони" відреагувала

Скриншоти листування швидко розлетілися інтернетом, тому головна редакторка медіа "Заборона" вийшла на зв'язок та прокоментувала інцидент. Євгенія Костіна заявила, що комунікація велась від імені фейку. Це підтверджує те, що функції Telegram не дозволяють телеграм-каналам листуватися в особистих повідомленнях.

Ми б хотіли прокоментувати ситуацію із Євгеном Клопотенком і спростувати, що наведена у скриншоті комунікація велася від нашого імені. Втім, нам дуже шкода, що під атаку (навряд чи це жарт) потрапив саме Євген Клопотенко, якого ми дуже цінуємо. Припускаємо, що це є ціле спрямованою стратегією для розпалювання хейту в сторону нашого медіа,

– написала Євгенія Костіна.

Редакторка додала, що "Заборона" не випускає подкасти і взагалі не планувала цього робити. Крім того, медіа дотримується своїх цінностей.