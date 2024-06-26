Не соромиться: Єва Бушміна, яка замовчує війну, зізналася, чи заробляє на OnlyFans

Співачка Єва Бушміна, колишня учасниця гурту "ВІА Гра", доволі часто публікує разом зі своїм чоловіком відео еротичного характеру. Артистка, яка мовчить про війну, розповіла про плани створити сторінку на OnlyFans.

Також Єва згадала і про кар'єру в складі гурту. За її словами, для неї це був непростий період.

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Водночас вона запевнила, що зі своїм чоловіком Денисом Грищуком має бажання створити профіль на OnlyFans. Це рішення виконавиця пояснює наявністю великої кількості "гарних відео", якою вони б хотіли поділитися з аудиторією, але не можуть.

Ми не можемо всі відео публікувати в соцмережах, хоча вони просто еротичного характеру. Нам допомагали зі сторінкою ті, хто в цьому знається. Однак, щось пішло не так, і ми поки не можемо її створити,

– запевнила Єва.

До того ж парі не вдається пройти верифікацію на сайті, що ускладнює процес створення сторінки. Бушміна підкреслила, що була б рада отримувати гроші з публікації пікантних відео, якщо зіркам таки вдасться авторизуватися на OnlyFans.

Ба більше, своє палке бажання ділитися з прихильниками еротичним контентом Єва також пояснила.

Мені здається, що я була такою завжди. Раніше, я завжди боялась засудження, викриття, що хтось дізнається. Я боялася бути тою, якою є насправді,

– розповіла Бушміна.

Де зараз Єва Бушміна