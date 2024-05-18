Заспівала російською у Києві: у мережі обурені концертом Вєрки Сердючки
Джерело:Анна Тульєва
У комплексі відпочинку Osocor Residence 17 травня пройшов концерт Вєрки Сердючки. Артистка зібрала чималу публіку, для якої виконувала не тільки українські, але й російськомовні пісні.
Учора, 17 травня, відгриміло одразу два великих концерти: Макс Барських зібрав Палац спорту з україномовним альбомом, тоді як Вєрка Сердючка представила оновлену програму в Osocor Residence. Однак виступом Андрія Данилка в образі легендарної артистки залишилися задоволені не всі.
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Яким був концерт Вєрки Сердючки
Виступ артистки, що був заявлений як благодійний, відбувався просто неба. Вєрка розпочала з кількох жартів та пісні Dancing Lasha Tumbai, де вже традиційно замінила приспів на Russia goodbye.
Також зірка згадала про Євробачення-2024 і виступ України, похваливши alyona alyona та Jerry Heil. Щоб віддати шану дівчатам, вона переспівала Teresa & Maria на свій штиб.
Дуже хочу, щоб ми привітали дівчат, які були на тій Голгофі, на Євробаченні. Дівчата ви молодці, ці оплески для вас,
– сказала Вєрка Сердючка.
Сердючка переспівала Teresa & Maria: відео Романа Бутурлакіна, Анни Тульєвої
Та згодом виявилося, що у концертній програмі залишилися російськомовні пісні Вєрки Сердючки. Це помітила українська ведуча Анна Тульєва, яка була гостею концерту. Вона покинула захід, почувши російську. Водночас з відео складається враження, що публіка ніяк на це не відреагувала.
Все було добре, але є одне "але". Потім Вєра почала співати старих пісень, які російською, і нас тригернуло. І ми вирішили поїхати додому. Вєру любим і поважаємо, розуміємо, що її пісні виростили не одне покоління. Та це справа кожного,
– висловилась Анна Тульєва.
Виступ Сердючки з російськими піснями: відеоЗауважимо, що це не перший виступ Вєрки Сердючки з російськомовними треками. У жовтні 2022 артистка співала на весіллі у Львові і також виконувала старий репертуар. Це попри те, що у Львівській області з 2018 року заборонений російськомовний продукт.
Співачка Тоня Матвієнко теж обурилась російській мові у Києві та лаконічно написала: "17.05.2024 Київ. WTF?".
У мережі обурені тим, що Вєрка Сердючка на третьому році повномасштабної війни співає російською мовою, поки всі інші артисти переклали старі хіти чи написали нові україномовні.
- "Отака війна. Ви просто ушльопки. Підписниця прислала. Київ. Сердючка. Osocor Residence. Російська мова на повну на сцені", – зауважив колишній нардеп та військовий Ігор Лапін.
- "Вчора Вєрка Сердючка давала концерт російською в Києві. Якщо ви думаєте, що смерті та руйнування останніх двох років щось змінили, то ні – ми в тій самій вихідній точці";
- "А в цей час. У Києві. Сердючка. Osocor Residence. Російська мова на повну на сцені… А й вірно, какая разніца";
- "І поки українців вбиває Росія, просто зараз у Києві Сердючка у вишиванці співає мовою вбивць", – пишуть користувачі соцмережі Х.