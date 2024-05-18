Заспівала російською у Києві: у мережі обурені концертом Вєрки Сердючки

У комплексі відпочинку Osocor Residence 17 травня пройшов концерт Вєрки Сердючки. Артистка зібрала чималу публіку, для якої виконувала не тільки українські, але й російськомовні пісні.

Учора, 17 травня, відгриміло одразу два великих концерти: Макс Барських зібрав Палац спорту з україномовним альбомом, тоді як Вєрка Сердючка представила оновлену програму в Osocor Residence. Однак виступом Андрія Данилка в образі легендарної артистки залишилися задоволені не всі.

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Яким був концерт Вєрки Сердючки

Виступ артистки, що був заявлений як благодійний, відбувався просто неба. Вєрка розпочала з кількох жартів та пісні Dancing Lasha Tumbai, де вже традиційно замінила приспів на Russia goodbye.

Також зірка згадала про Євробачення-2024 і виступ України, похваливши alyona alyona та Jerry Heil. Щоб віддати шану дівчатам, вона переспівала Teresa & Maria на свій штиб.

Дуже хочу, щоб ми привітали дівчат, які були на тій Голгофі, на Євробаченні. Дівчата ви молодці, ці оплески для вас,

– сказала Вєрка Сердючка.

Сердючка переспівала Teresa & Maria: відео Романа Бутурлакіна, Анни Тульєвої

Та згодом виявилося, що у концертній програмі залишилися російськомовні пісні Вєрки Сердючки. Це помітила українська ведуча Анна Тульєва, яка була гостею концерту. Вона покинула захід, почувши російську. Водночас з відео складається враження, що публіка ніяк на це не відреагувала.

Все було добре, але є одне "але". Потім Вєра почала співати старих пісень, які російською, і нас тригернуло. І ми вирішили поїхати додому. Вєру любим і поважаємо, розуміємо, що її пісні виростили не одне покоління. Та це справа кожного,

– висловилась Анна Тульєва.

Виступ Сердючки з російськими піснями: відео

, що це не перший виступ Вєрки Сердючки з російськомовними треками. У жовтні 2022 артистка співала на весіллі у Львові і також виконувала старий репертуар. Це попри те, що у Львівській області з 2018 року заборонений російськомовний продукт.

Співачка Тоня Матвієнко теж обурилась російській мові у Києві та лаконічно написала: "17.05.2024 Київ. WTF?".

У мережі обурені тим, що Вєрка Сердючка на третьому році повномасштабної війни співає російською мовою, поки всі інші артисти переклали старі хіти чи написали нові україномовні.