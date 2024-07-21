В'ячеслав Узелков зізнався, що 20 років не спілкувався з мамою і розсекретив причину

Український боксер В'ячеслав Узелков поділився подробицями про стосунки з 75-річною мамою. Як виявилося, спортсмен не спілкувався з нею 20 років.

Він навіть розсекретив причину, чому так сталося. Як виявилося, до цього, як розповів В'ячеслав, причетна його колишня дружина.

Не пропустіть Відмовилась від громадянства України та ігнорує тему війни: де зараз Жанна Бадоєва

Так, у день народження своєї мами, 20 липня, Узелков звернувся до неї та розповів історію про їхні стосунки. За словами боксера, у шлюбі з Мариною Боржемською він не спілкувався зі своєю мамою.

Сьогодні, у моєї мами день народження. Їй сьогодні 75 років. З них, 20 років, коли був одружений, я з нею не спілкувався. Висновки робіть самі,

– зазначив фітнес-тренер.

Водночас він додав, що після розлучення відновив спілкування з матір'ю та попросив пробачення за свій вчинок.

Після розлучення я з квітами опустив очі, бо боявся подивитись на неї, прийшов і попросив вибачення. Сказав, що мене щось затьмарило. І вона мені відповіла: "Славочко, я не ображаюсь, ти ж мій синочок, якого я люблю",

– розповів В'ячеслав.

Він закликав усіх турбуватися про матерів і не замінювати їх іншими родинами.

Мама завжди на вас чекає і завжди буде любити,

– підсумував Узелков.

Нагадаємо, про розлучення боксера та фітнес тренерки стало відомо 28 грудня 2018 року. У Боржемської та Узелкова залишилося двоє дітей, проте відомо, що пара залишилася не в найкращих стосунках після розриву.