Що аморального в тому, що людина з'їздила, – відомий ведучий виправдався за відпочинок в Іспанії
Джерело:"Люкс ФМ"
Шоумен В'ячеслав Соломка розповів про поїздку до Іспанії. Він заявив, що зазнав хейту через те, що покинув Україну.
Чимало українських зірок, які виїхали за кордон, чи відпочивають там, зазнають хейту. Так сталося і з ведучим Славою Соломкою.
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Шоумен В'ячеслав Соломка розповів, що отримав багато хейту, але не зрозумів чому. Оскільки виїхав "абсолютно легально": через стан здоров'я.
"Є причини, на жаль, які дають мені можливість виїздити за кордон. Я там працював. У нас була низка благодійних заходів для українців, які проживають в Іспанії. Ми зібрали гроші на декілька автівок. Точніше, я спершу їхав туди відпочивати до моїх друзів. Вони дізналися, що я їду й мене запросили. Запитали, чи зможу їм провести захід, і я погодився. Відпочив і попрацював, але нічого не заробив", – сказав Соломка.
Ведучий також відповів, що йому комфортно відпочивати за кордоном. Він не вважає, що його виїзд є аморальним.
Що аморального в тому, що людина з'їздила за кордон і повернулася? Мабуть, якби мені було некомфортно, я б не виїздив,
– сказав Соломка.
Які чоловіки виїхали за кордон під час війни
- Потап – репер здебільшого проводить час за межами України. На початку червня він вирушив до Кіпру. Артист стверджує, що хоче просуватися на світовий ринок.
- Олександр Еллерт – шоумен влітку 2022 року виїхав до Каліфорнії. Як каже сам гуморист, він зробив це за всіма нормами воєнного часу. За кордоном він виступає зі стендапами і робить це російською.
- Олег Винник – співак виїхав до Німеччини у перші дні повномасштабної війни, посилаючись на хворобу. Він зник з інформаційного простору, згодом дав велике інтерв'ю та знову затих.