Що аморального в тому, що людина з'їздила, – відомий ведучий виправдався за відпочинок в Іспанії

Шоумен В'ячеслав Соломка розповів про поїздку до Іспанії. Він заявив, що зазнав хейту через те, що покинув Україну.

Чимало українських зірок, які виїхали за кордон, чи відпочивають там, зазнають хейту. Так сталося і з ведучим Славою Соломкою.

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Шоумен В'ячеслав Соломка розповів, що отримав багато хейту, але не зрозумів чому. Оскільки виїхав "абсолютно легально": через стан здоров'я.

"Є причини, на жаль, які дають мені можливість виїздити за кордон. Я там працював. У нас була низка благодійних заходів для українців, які проживають в Іспанії. Ми зібрали гроші на декілька автівок. Точніше, я спершу їхав туди відпочивати до моїх друзів. Вони дізналися, що я їду й мене запросили. Запитали, чи зможу їм провести захід, і я погодився. Відпочив і попрацював, але нічого не заробив", – сказав Соломка.

Ведучий також відповів, що йому комфортно відпочивати за кордоном. Він не вважає, що його виїзд є аморальним.

Що аморального в тому, що людина з'їздила за кордон і повернулася? Мабуть, якби мені було некомфортно, я б не виїздив,

– сказав Соломка.

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