Чимало українських зірок, які виїхали за кордон, чи відпочивають там, зазнають хейту. Так сталося і з ведучим Славою Соломкою.

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Шоумен В'ячеслав Соломка розповів, що отримав багато хейту, але не зрозумів чому. Оскільки виїхав "абсолютно легально": через стан здоров'я.

"Є причини, на жаль, які дають мені можливість виїздити за кордон. Я там працював. У нас була низка благодійних заходів для українців, які проживають в Іспанії. Ми зібрали гроші на декілька автівок. Точніше, я спершу їхав туди відпочивати до моїх друзів. Вони дізналися, що я їду й мене запросили. Запитали, чи зможу їм провести захід, і я погодився. Відпочив і попрацював, але нічого не заробив", – сказав Соломка.

Ведучий також відповів, що йому комфортно відпочивати за кордоном. Він не вважає, що його виїзд є аморальним.

Що аморального в тому, що людина з'їздила за кордон і повернулася? Мабуть, якби мені було некомфортно, я б не виїздив,

– сказав Соломка.

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