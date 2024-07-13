Володимир Зеленський зустрівся з Меттью Мак-Конагеєм у США: яку пропозицію отримав актор

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська наразі перебувають у США. Вони здійснюють робочі візити, які допоможуть забезпечити підтримку України у війні.

Подружжя Зеленських зустрілося з голлівудським актором Меттью Макконагеєм та його дружиною Камілою Алвес. Водночас там була присутня перша леді штату Юта – Еббі Кокс.

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Лідер України запропонував Меттью підтримати фандрейзингову платформу UNITED24. Втім, свого рішення щодо співпраці з українською ініціативою Мак-Конагей не повідомив. Цікаво, що раніше актор ніяк не висвітлював свою позицію щодо повномасштабного вторгнення. Однак, Володимир все одно подякував американським зіркам за їхню підтримку. Також очільник країни розповів про бої на фронті та міста, які щодня зазнають ворожих обстрілів, зокрема про Харків.

Глава держави наголосив на важливості збереження уваги до України та на українському баченні досягнення справедливого миру, основою якого є Формула миру,

– йдеться на сайті президента.



Володимир Зеленський, Каміла Алвес та Меттью Мак-Конагей / Фото з сайту Президента України

Нагадаємо, під час проведення саміту НАТО Олена Зеленська зустрілася з першою леді Великої Британії Вікторією Стармер. Дружини лідерів двох країн провели час за спільним чаюванням. Олена зізналася, що їй вдалося знайти спільну мову з новою колегою.