Володимир Завадюк відверто поділився, як його життя змінив камінг-аут: фото продюсера з коханим

У червні світова спільнота відзначає місяць прайду за права ЛГБТ-спільноти. З цієї нагоди український продюсер Володимир Завадюк розповів, як змінилося його життя після того, як він відкрито заявив про свою сексуальну орієнтацію.

Крім того, він поділився спільними фото зі своїм коханим. Серед них також є світлина, де пара цілується.

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За словами Володимира, після камінг-ауту він відчув себе вільною людиною. Окрім психологічного полегшення, це вплинуло і на коло його спілкування – воно помітно розширилося за рахунок людей з подібними поглядами та інтересами. До того ж продюсер був приємно здивований підтримкою, яку висловили його колеги. Навіть ті, хто спочатку скептично ставився до його орієнтації, згодом змінили свою думку на краще.

Я навчився робити компліменти вільно, запитувати у людей про їхні межі більше. Для того, щоб нікому не шкодити. Щоб бути вільним, але водночас поважати чужі кордони та говорити відкрито про свої. Мене нарешті прийняла мама. І тепер ми з нею говоримо про моє особисте, як друзі,

– поділився Завадюк.

Як Володимир Завадюк здійснив камінг-аут

Він публічно розповів про свою сексуальну орієнтацію у квітні 2023 року. Це сталося на тлі кастингу до нового сезону вокального шоу "Голос країни", одним з продюсерів якого Володимир є.

У своєму емоційному дописі Завадюк зазначив, що період повномасштабної війни в Україні став для нього часом самовдосконалення та переосмислення пріоритетів. Він посилено зайнявся вивченням англійської, відвідував тренажерний зал, повернувся до плавання, а також завів собаку на ім'я Шордіч. Крім того, продюсер поділився планами відкрити власну кав'ярню.

Головним же для Володимира стало рішення почати жити разом зі своїм коханим.

Продюсер наголосив, що зважитися на камінг-аут йому було нелегко, однак він пішов на цей крок, керуючись прагненням бути сміливим і відвертим із собою та оточенням.