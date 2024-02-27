Ведучий "Люкс ФМ" Євген Фешак запитав у Володимира Ярославського, чи вважає він Ектора Хіменеса-Браво своїм конкурентом. Та зірковий шеф відповів, що насправді вони є друзями.

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Володимир Ярославський про ставлення до Ектора Хіменеса-Браво

Насправді ми дуже добрі друзі. Я вдячний долі, що в нас так все вийшло. Були знайомі раніше, добре спілкувалися. А потім я проходив кастинги. У мене було багато було проб. І коли почали працювати разом, нам було легко,

– розповів Володимир Ярославський.

Кулінар та суддя "МастерШеф" додав, що вдячний Екторові Хіменесу-Браво за його ставлення та доброту. До того ж Ектор часто може поділитися знаннями та порадою.

"Я відчуваю його як друга. Дуже часто він ділиться порадами. Він ще такий наставник і ментор. І це дуже добре. Він дуже мудра людина", – зауважував Ярославський.

33 запитання для Володимира Ярославського: дивіться відео онлайн

Стосунки Ярославського з Мартиновською

Третю суддю шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський називає своєю близькою подругою. Про дружбу з Олею Мартиновською кулінар розповідав і раніше, спростовуючи чутки про роман.

Володимир Ярославський підкреслював, що він та Ольга справді дуже близькі друзі, які можуть спати в одному ліжку, обійматися та поцілуватися. Він задумувався про можливість розвинути ці стосунки у щось більше. Але зараз радий тому, що кухарі все-таки не переступили межу.