Подзвонив другу у Верховну Раду, – відомий співак шокував, як Остапчук проходив ВЛК з поліцією

Віктора Байду, який є лідером гурту Our Atlantic, мобілізували до ЗСУ. Музикант детально розповів, як проходив ВЛК. Виявилося, що разом з ним був Володимир Остапчук, якому, за словами артиста, вдалося уникнути мобілізації.

Байда зазначив, що шоумен нібито "відмазався" від служби. У цьому, як розповів фронтмен Our Atlantic, Остапчуку допоміг друг з Верховної Ради.

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З'ясувалося, що Віктор та Володимир 19 червня разом з іншими чоловіками проходили військово-лікарську комісію в одній із поліклінік Києва. Лідер Our Atlantic зазначив, що шоумен був єдиним, кого супроводжували поліціянти. Крім того, за словами Байди, Остапчук проходив ВЛК поза чергою.

Я запитав його "тебе теж запакував патруль поліції?". Він сказав, що "ні, я сам прийшов". Я розповів йому історію, що я та ще декілька людей доїхали сюди насилу, тому що по дорозі в поліклініку у працівників поліції неодноразово ламалась автівка через що ми добиралися на трьох різних. На що він мені відповів, що чув це в рації поліціянтів (тут вже висновки робіть самі),

– розповів Віктор.

Він додав, що пройшовши експрес ВЛК 7 людей, включаючи Володимира, повезли в Шевченківський ТЦК.

Нам сказали чекати й що додому ми вже не повернемося. У всіх почалася паніка, адже інформації нам майже не надали. Згуртувавшись, ми обговорювали можливі варіанти подій. Остапчук сказав, що у нас немає вибору та ми всі повинні служити,

– зазначив артист.

Далі, за словами Байди, о 23:00 всі, окрім телеведучого, сиділи в автобусі, чекаючи коли їх відвезуть в розподільчий пункт на ДВРЗ.

У казармі я дізнався від хлопця, який був у нашій групі мобілізованих, що перед від'їздом на ДВРЗ він (Володимир – 24 Канал) зателефонував другу у ВР і йому дали відстрочку на місяць. За словами хлопця, він дізнався про це від самого Остапчука, коли той спілкувався з представниками поліції та ТЦК,

– пояснив Віктор.

Співак підсумував: "Зрозумійте мене правильно, я не намагаюся зруйнувати комусь життя, але таке беззаконня та кумівство розколює українське суспільство. Чим Володимир Остапчук кращий від інших громадян України, які не дивлячись на жорстокий та неправомірний метод мобілізації все одно готові захищати Україну від ворога?".

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