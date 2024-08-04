Володимир Остапчук та Катерина Полтавська розсекретили стать майбутнього малюка

Український ведучий Володимир Остапчук та його дружина, блогерка Катерина Полтавська, нарешті розсекретили стать майбутньої дитини. Пара поділилася цією радісною новиною зі своїми шанувальниками

25 липня закохані зізнались, що чекають на поповнення. А тепер вони опублікували зворушливий ролик, у якому зізнались, хто саме у них народиться.

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Хто народиться в Володимира Остапчука та Катерини Полтавської

На своїх особистих сторінках в соцмережах подружжя поділилося відео, де вони дізнаються стать своєї майбутньої дитини.

У зворушливому відео Володимир Остапчук і Катерина Полтавська з радістю оголосили, що чекають на народження хлопчика.

Ця новина викликала хвилю привітань і захоплення від їхніх шанувальників, які щасливі разом із закоханими. Дехто з прихильників зізнався, що очікував на дівчинку, але все одно радіє за молоду сім'ю.