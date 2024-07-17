Понад двадцять років присвятив сцені: на війні загинув артист балету Володимир Опанасенко

На фронті загинув талановитий артист балету Чернігівського українського академічного народного хору Володимир Опанасенко. 39-річний боєць пішов з життя 12 липня поблизу села Нью-Йорк Бахмутського району.

Йому 16 липня мало виповнитися 40 років. Артист вступив до Сил Оборони у 2023 році.

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Володимир Опанасенко служив командиром стрілецького взводу та молодшим лейтенантом. Він понад двадцять років присвятив виступам на сцені, зокрема, у Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм, а проте влітку цього року на передовій у Донецькій області його життя обірвалося під час виконання бойового завдання.

Колектив Чернігівського обласного філармонійного центру висловлює щирі співчуття близьким, рідним, друзям та усім шанувальникам мистецтва Володимира Станіславовича. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті, як талановитий артист і доброзичливий колега. Нехай душа його спочиває з миром,

– написали на офіційній сторінці філармонії.

Напередодні також стало відомо про загибель Ігоря Воронки, заслуженого артиста України, оперного співака та провідного артиста Національної академічної капели "Думка". На жаль, через окупацію території, де загинув захисник, наразі неможливо провести похорон та отримати офіційні документи про його смерть. Офіційно він вважається зниклим безвісти.