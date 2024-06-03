Зірку "Пліткарки" вкусив кажан просто під час концерту

Вокалістка гурту The Pretty Reckless та зірка серіалу "Пліткарка" Тейлор Момсен стала ціллю для кажана. Він вкусив співачку просто під час виступу.

Гурт The Pretty Reckless гастролює разом з легендарними AC/DC під час їхнього туру. Колектив відкривав концерт в Іспанії, як-от з вокалісткою трапився інцидент.

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Поки вокалістка Тейлор Момсен виконувала пісню Witches Burn, на неї прилетів кажан та вкусив за ногу. Глядачі кричали та показували співачці на тварину, однак вона не помічала його.

Отже, рок-н-рольний момент... У Севільї в середу під час Witches Burn на мене прилетів кажан і вчепився до ноги... В той момент, коли я виступала і навіть не здогадувалася, поки неймовірний натовп не продовжував кричати й вказувати на місце. Він був милий, але так, він мене вкусив,

– розповіла Тейлор Момсен.

Тейлор Момсен вкусив кажан: відео

Тепер акторці й співачці потрібно робити щеплення від сказу протягом двох тижнів. Тейлор з гумором називають batgirl.

"Дякую всім працівникам лікарні, які назвали мене "batgirl" після того, як побачили це в місцевих новинах того ранку", – поділилась Тейлор Момсен.

Чим відома Тейлор Момсен