Зірка тіктоку Влад Шевченко стане батьком вперше

Гуморист і блогер Влад Шевченко поділився радісною новиною з шанувальниками. Він невдовзі стане батьком.

Щасливою новиною блогер поділився на особистій сторінці. Влад Шевченко оприлюднив миловидні фото разом з дружиною, Анастасією.

До слова Анастасія Приходько уперше за довгий час показала доньку та двох синів: рідкісні фото

Влад Шевченко стане батьком

Гуморист постав у чуттєвій фотосесії разом із вагітною коханою у family look. Анастасія одягнула блакитні джинси та білий топ, оголивши вагітний животик. Влад Шевченко теж постав у синіх штанах та білій футболці.

Особливий день для особливої новини – ми станемо батьками,

– написав Влад Шевченко.



Влад Шевченко з дружиною / Фото з інстаграму Влада Шевченка



Влад Шевченко з дружиною / Фото з інстаграму Влада Шевченка

Влада та його дружину засипали привітаннями у коментарях. Приємні слова надсилають як зіркові колеги, так і друзі та шанувальники. Хтось каже, що подружжя переплюнуло Джастіна й Гейлі Бібер, інші жартують про те, що скоро настане ера нових жартів про батьківство.

Володимир Дантес: "Ну це ж просто";

Даша Астаф'єва: "Владе, вітаю вас";

Наталка Денисенко: "Боже, Владик, вітаю";

Григорій Решетник: "Найщиріші вітання";

Даша Кубік: "Реєструю вас на "Супермаму". Люблю вас";

Андрій Бєдняков: "Це найкращий тікток у твоєму житті";

Саба Мусіна: "Боже, яке щастя!".

Що відомо про пару

Влад Шевченко брав участь у "Лізі сміху", зокрема грав у команді "Моя провінція", брав участь у проєктах "Кварталу 95". Згодом він почав публікувати гумористичні відео у своєму тіктоці. У час повномасштабної війни ці ролики підтримували українців, що мотивувало його продовжувати у тому ж дусі.

Влад Шевченко та його дружина Анастасія перебувають у стосунках близько восьми років. Вони познайомилися у Вінниці, частково причиною цьому стала війна. Адже дівчина переїхала туди з Донецької області після початку російського вторгнення.

Дружина Влада Шевченка допомагає чоловікові у створені гумористичних роликів, а ще виступає головним критиком.