Віталій Козловський одружився: ніжне фото з таємничою коханою
Джерело:Віталій Козловський
Український співак, а нині військовослужбовець Віталій Козловський повідомив про зміну статусу: артист вперше одружився.
У свій 39-й день народження, який артист святкує 6 березня 2024 року, він зізнався, що більше не холостяк. Про це Віталій Козловський повідомив на своїй сторінці в соцмережі.
До слова У мережі з'явилися фото з другого весілля Гросу: чому артистка приховує обличчя коханого
Хто став дружиною Віталія Козловського
Коли одружився й ім'я коханої – усі деталі Віталій Козловський поки що приховує. Утім, першим фото, де позує з загадковою обраницею, усе ж таки поділився. На знімку видно, як Віталій в амуніції ніжно тримає кохану за руку, демонструючи їхні обручки.
Перше спільне фото Віталія Козловського з дружиною / фото з інстаграму співака
Схоже, зіркове весілля пройшло таємно і в колі найрідніших.
У коментарі Козловський поділився, що цей рік перевернув його життя. Оскільки коли опиняєшся за крок від смерті, цінності змінюються полярно: хочеться спішити жити, спішити любити, насолоджуючись кожною миттю, проведеною з найріднішими й найважливіше не відкладати на потім.
Що відомо про особисте життя Віталія Козловського
- Віталій Козловський не любить обговорювати своє особисте життя. Його єдиним публічним романом були стосунки з інтерв'юєркою Раміною Есхакзай, із якою він зустрічався з 2016 по 2017 роки. Згодом артист заявив, що їхній роман був фейком і продуманим піар-ходом.
- У 2020 році виникли чутки, що артист має романтичні стосунки зі своєю концертною директоркою Юлією Бакуменко. Однак сам Віталій це не підтверджував і не спростовував.
- У прямому ефірі з Олею Поляковою, який виконавиця проводила під час пандемії коронавірусу, Козловський зізнався, що нова обраниця на кілька років молодша за нього, проте не став називати точний вік. Також Полякова дізналася, що кохана артиста – шатенка.
- Причиною чуток про роман з Юлею стали їхні спільні фото, які все частіше з'являлися в мережі.
- У 2022 у шоубізі навіть говорили про нетрадиційну орієнтацію Козловського, але й на ці закиди він не реагував. Схоже, що артиста не цікавлять ці чутки, а особисте життя він й надалі триматиме якомога далі від сторонніх очей.