Віталій Козловський одружився: ніжне фото з таємничою коханою

Український співак, а нині військовослужбовець Віталій Козловський повідомив про зміну статусу: артист вперше одружився.

У свій 39-й день народження, який артист святкує 6 березня 2024 року, він зізнався, що більше не холостяк. Про це Віталій Козловський повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

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Хто став дружиною Віталія Козловського

Коли одружився й ім'я коханої – усі деталі Віталій Козловський поки що приховує. Утім, першим фото, де позує з загадковою обраницею, усе ж таки поділився. На знімку видно, як Віталій в амуніції ніжно тримає кохану за руку, демонструючи їхні обручки.

Перше спільне фото Віталія Козловського з дружиною / фото з інстаграму співака

Схоже, зіркове весілля пройшло таємно і в колі найрідніших.

У коментарі Козловський поділився, що цей рік перевернув його життя. Оскільки коли опиняєшся за крок від смерті, цінності змінюються полярно: хочеться спішити жити, спішити любити, насолоджуючись кожною миттю, проведеною з найріднішими й найважливіше не відкладати на потім.

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