У військовій формі: Віталій Козловський показав нове фото зі служби й порівняв його з архівним

У червні 2023 року співак Віталій Козловський мобілізувався. Артист вирішив порівняти, який вигляд мав у молодості, а який – зараз.

Виконавець опублікував дві фотографії, на яких постав під час різних етапів свого життя. Перший кадр – на піку популярності, а другий – на військовій службі.

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На світлині Віталій, вбраний у чорну майку та сині джинси, постав з бородою та довгим волоссям. Він позував з квітами на тлі повітряних кульок.

"Що було в голові в цього хлопця", – відреагував на рідкісне фото Козловський.

Водночас на новому фото артист показався в зовсім іншому амплуа. На кадрі співак зображений у військовій формі та машині. Так, чоловік продемонстрував, як змінився за час вторгнення.



Віталій Козловський на службі та в молодості / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, з червня 2023 року Віталій встиг побувати на службі у різних військових частинах. Спочатку він був у Національній гвардії, але згодом його перевели до ЗСУ. Наразі чоловік служить у Національному президентському оркестрі Міністерства оборони України. За словами Козловського, він є рядовим солдатом, який виходить у наряди та займається військовою справою, як і всі його побратими. Тому чоловік немає ніяких привілеїв.