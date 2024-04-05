Розірвала повістку, – Козловський відверто розповів про реакцію дружини на його мобілізацію

Украінський співак Віталій Козловський мобілізувався у 2023 році. Військовий розповів про те як його дружина, піарниця Юлія Бакуменко, до останнього не відпускала до армії.

Козловський, який нещодавно оголосив про одруження, зізнався, що його дружина дуже емоційно сприйняла факт його мобілізації. Вона взяла і розірвала документ перед його очима.

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Яка була реакція дружини Козловського на його мобілізацію

За словами Віталія, Юлія до останнього вмовляла чоловіка не йти на війну. У подружжя були страшні сварки та конфлікти, оскільки артист вже давно зробив свій вибір. Співаку було дуже боляче бачити сльози та розпач своїх рідних, однак, він все одно пішов до ТЦК, а пізніше пройшов ВЛК.

Прийшла повістка, яку моя дружина при мені розірвала. Вона сказала "Ти нікуди не підеш!" зі сльозами на очах. Але як можна зупинити те, що рухається цією дорогою вперед. Це був час, який дався мені складніше, ніж коли я був на самій передовій і розумів, що я можу тут здохнути. Бачити сльози рідних у глобальному розпачі дуже важко, серце крається. Я пішов у ТЦК, мене відправили на ВЛК. Усе пройшов. Для мене це була подія. Я не знав, що таке армія,

– зізнався Віталій.

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Артист приховував місце перебування на фронті від дружини

До того ж Козловський не казав своїй дружині, де саме він перебуває. Тоді артист потрапив під обстріл у селищі Спірне, що на Донеччині. Водночас Юлія дізналася про все від Ольги Сумської, якій артист встиг написати перед потужним обстрілом.

Я їй наплів, що я на полігоні. Я їй сказав, що буду їздити по хатах і пацанам співати. І що мене нікуди не відправлять, я буду в нормальних умовах, митися і спати, не переживай. І в цей день, коли був обстріл, я просто писав усім, кого згадував. І я писав Ользі Сумській. Я просив, що, якщо зі мною щось станеться, "бережи, будь ласка, Юлю, тільки їй не говори про це повідомлення". Але вона через день зателефонувала Юлі: "Вітасю треба рятувати!". А Юля сказала, що все в нього добре, а вона йому – "Та він там під обстрілами",

– повідомив співак.



Віталій Козловський з дружиною / Скриншот з відео