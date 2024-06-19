Виїхала з Росії та називала себе співачкою родом з України: де зараз Віра Брежнєва

Ексучасницю гурту "ВІА Гра" по-різному сприйняло суспільство та колеги по творчому цеху після повномасштабного вторгнення. Попри те, що жінка висловила проукраїнську позицію, вона нарвалась на чималу хвилю хейту.

Віра Брежнєва (справжнє прізвище – Галушка) народилась у 1982 році в Дніпропетровській області. Вона зарекомендувала себе не тільки як співачка, а і як акторка і телеведуча. Як змінювалось життя Брежнєвої та де вона зараз – далі в матеріалі Show 24.

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Шлях до успішної кар'єри

Віра закінчила заочне відділення Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту за фахом економіст.

Віра Брежнєва у дитинстві / Фото з інстаграму співачки

Так склались життєві обставини, що наприкінці 2002 року дівчину запросили на кастинг до гурту "ВІА Гра" на місце Альони Вінницької. Їй вдалось зайняти місце в команді, а продюсер придумав співачці псевдонім – Брежнєва.

Віра Брежнєва у юності / Фото з архіву виконавиці

Що цікаво, альбом "Спроба номер 5" переписали спеціально під Віру. Жінка пробула в складі колективу до 2007 року, а тоді подалась у сольну кар'єру. В той самий час виконавиця почала пробувати себе у ролі акторки та телеведучої.

Віра Брежнєва у складі "ВІА Гри" / Фото з відкритих джерел

У 2008 році знялась в романтичній комедії "Кохання у великому місті", стала ведучою шоу "Магія десяти". Згодом її фільмографія почала налічувати більше кіноробіт, серед яких: "Ялинки", "Джунглі", "8 кращих побачень" тощо.

У листопаді 2010 року відбулась презентація сольного альбому під назвою "Любов врятує світ". За однойменну пісню Брежнєва отримала національну премію "Золотий грамофон", а за рік стала переможницею у номінації "Найкрасивіша жінка України" за версією видання Viva!

Зазначимо, що під час роботи в Росії, у співачки були пісні тільки російською мовою. У 2019 році в інтерв'ю російському пропагандисту В’ячеславу Манучарову співачка зробила скандальну заяву, що ніколи не була українською співачкою.

Я українською співачкою не була. Сама Україна мене не сприймала. Щоб вважатися українською співачкою, треба, щоб у тебе була пісня українською мовою. У мене їх немає. Коли я прийшла до ВІА Гру, мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі, – сказала Брежнєва.

Тоді вона навіть зазначила, що її варто називати співачкою "родом з України".

До слова, у 2020 році Віра разом із Дмитром Монатіком випустили спільну пісню та кліп, записані та зняті в дуеті.

MONATIK & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА: дивитись відео онлайн

Особисте життя

У житті Брежнєвої було декілька чоловіків, які залишили неабиякий слід у її минулому та майбутньому.

Першим фактичним чоловіком став Віталій Войченко. За різними даними, чоловік був спортсменом і дрібним бізнесменом. У 2001 році в пари народилась донька Софія. Однак Віра вирішила піти від чоловіка просто залишивши записку.

Віталій Войченко / Фото з відкритих джерел

У 2006 році Брежнєва вийшла заміж за дніпропетровського бізнесмена – члена наглядової ради корпорації "Укрнафта" Михайла Кіпермана. За різними чутками, саме через нього жінка пішла від першого чоловіка.

Брежнєва і Кіперман / Фото видання КП

Кіперман старший за свою обраницю на 10 років. Під час стосунків зі співачкою був одружений з іншою жінкою, але згодом розлучився з нею. У 2009 році в подружжя народилась донька Сара. В одному з інтерв'ю виконавиця розповідала, що це той чоловік, з яким вона хоче провести все своє життя.

Але у 2012 році пара розлучилась. У січні 2024 року стало відомо про те, що Кіпермана оголосили в розшук. Його підозрюють у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем та у відмиванні майна, що було отримане незаконним шляхом. Чоловіку загрожує від 7 до 12 років за ґратами.

Віра Брежнєва і Марюс Вайсберг / Фото видання Vogue Ukraine

Згодом серед ЗМІ ширились чутки, що Брежнєва закрутила роман із режисером фільму "Кохання у великому місті" Марюсом Вайсбергом.

Однак найгучніше обговорювались стосунки співачки із продюсером і композитором Костянтином Меладзе. У 2015 році закохані розписались в Італії в колі найближчих людей. Однак після восьми років шлюбу їхня історія закінчилась. Подейкують, що причиною розлучення стала повномасштабна війна. Але у подробиці ні Віра, ні Констянтин не вдаються.

Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва / Фото з інстаграму Костянтина Меладзе

Позиція Брежнєвої під час російського вторгнення

Події після 24 лютого 2022 року яскраво показали хто відданий Україні, а хто одягнутий в обличчя зрадника. Сама виконавиця засудила військову агресію та покинула Росію. У березні того ж року вона подалась до Італії, де волонтерила в гуманітарному центрі.

Латвійська співачка Лайма Вайкуле стала на підтримку Брежнєвої та зазначила, що виконавиця дійсно по-щирому підтримує Україну.

За певний час виконавиця приїхала до Києва. Однак користувачі в інстаграмі не зраділи такій новині. Люди писали, що "вона ні москалям не потрібна, ні нам у Києві".

Віра змінила псевдонім і тепер виступає під сценічним ім'ям VERA. У жовтні 2023 року співачка випустила україномовний альбом "Дякую".

VERA – Дякую: дивитись відео онлайн

Однак цього року вона дала великий сольний концерт у Казахстані, де виконала свої російськомовні хіти. Серед них чимало треків з репертуару "ВІА Гри".

Брежнєва також відповіла на критику щодо років життя і роботи в Росії. Віра заявила, що їй не соромно за це.

Для мене найважливіше, що у скрутний час я зі своєю країною серцем і душею. Для мене це має значення. Я зробила і роблю що можу. Тільки з собою мені прокидатися кожного ранку і дивитися собі в очі в дзеркалі. Зі своєю совістю я чиста, – сказала артистка.