Виїхала з Росії та називала себе співачкою родом з України: де зараз Віра Брежнєва
Ексучасницю гурту "ВІА Гра" по-різному сприйняло суспільство та колеги по творчому цеху після повномасштабного вторгнення. Попри те, що жінка висловила проукраїнську позицію, вона нарвалась на чималу хвилю хейту.
Віра Брежнєва (справжнє прізвище – Галушка) народилась у 1982 році в Дніпропетровській області. Вона зарекомендувала себе не тільки як співачка, а і як акторка і телеведуча. Як змінювалось життя Брежнєвої та де вона зараз – далі в матеріалі Show 24.
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Шлях до успішної кар'єри
Віра закінчила заочне відділення Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту за фахом економіст.
Так склались життєві обставини, що наприкінці 2002 року дівчину запросили на кастинг до гурту "ВІА Гра" на місце Альони Вінницької. Їй вдалось зайняти місце в команді, а продюсер придумав співачці псевдонім – Брежнєва.
Що цікаво, альбом "Спроба номер 5" переписали спеціально під Віру. Жінка пробула в складі колективу до 2007 року, а тоді подалась у сольну кар'єру. В той самий час виконавиця почала пробувати себе у ролі акторки та телеведучої.
У 2008 році знялась в романтичній комедії "Кохання у великому місті", стала ведучою шоу "Магія десяти". Згодом її фільмографія почала налічувати більше кіноробіт, серед яких: "Ялинки", "Джунглі", "8 кращих побачень" тощо.
У листопаді 2010 року відбулась презентація сольного альбому під назвою "Любов врятує світ". За однойменну пісню Брежнєва отримала національну премію "Золотий грамофон", а за рік стала переможницею у номінації "Найкрасивіша жінка України" за версією видання Viva!
Зазначимо, що під час роботи в Росії, у співачки були пісні тільки російською мовою. У 2019 році в інтерв'ю російському пропагандисту В’ячеславу Манучарову співачка зробила скандальну заяву, що ніколи не була українською співачкою.
Я українською співачкою не була. Сама Україна мене не сприймала. Щоб вважатися українською співачкою, треба, щоб у тебе була пісня українською мовою. У мене їх немає. Коли я прийшла до ВІА Гру, мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі, – сказала Брежнєва.
Тоді вона навіть зазначила, що її варто називати співачкою "родом з України".
До слова, у 2020 році Віра разом із Дмитром Монатіком випустили спільну пісню та кліп, записані та зняті в дуеті.
MONATIK & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА: дивитись відео онлайн
Особисте життя
У житті Брежнєвої було декілька чоловіків, які залишили неабиякий слід у її минулому та майбутньому.
Першим фактичним чоловіком став Віталій Войченко. За різними даними, чоловік був спортсменом і дрібним бізнесменом. У 2001 році в пари народилась донька Софія. Однак Віра вирішила піти від чоловіка просто залишивши записку.
Віталій Войченко / Фото з відкритих джерел
У 2006 році Брежнєва вийшла заміж за дніпропетровського бізнесмена – члена наглядової ради корпорації "Укрнафта" Михайла Кіпермана. За різними чутками, саме через нього жінка пішла від першого чоловіка.
Брежнєва і Кіперман / Фото видання КП
Кіперман старший за свою обраницю на 10 років. Під час стосунків зі співачкою був одружений з іншою жінкою, але згодом розлучився з нею. У 2009 році в подружжя народилась донька Сара. В одному з інтерв'ю виконавиця розповідала, що це той чоловік, з яким вона хоче провести все своє життя.
Але у 2012 році пара розлучилась. У січні 2024 року стало відомо про те, що Кіпермана оголосили в розшук. Його підозрюють у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем та у відмиванні майна, що було отримане незаконним шляхом. Чоловіку загрожує від 7 до 12 років за ґратами.
Згодом серед ЗМІ ширились чутки, що Брежнєва закрутила роман із режисером фільму "Кохання у великому місті" Марюсом Вайсбергом.
Однак найгучніше обговорювались стосунки співачки із продюсером і композитором Костянтином Меладзе. У 2015 році закохані розписались в Італії в колі найближчих людей. Однак після восьми років шлюбу їхня історія закінчилась. Подейкують, що причиною розлучення стала повномасштабна війна. Але у подробиці ні Віра, ні Констянтин не вдаються.
Позиція Брежнєвої під час російського вторгнення
Події після 24 лютого 2022 року яскраво показали хто відданий Україні, а хто одягнутий в обличчя зрадника. Сама виконавиця засудила військову агресію та покинула Росію. У березні того ж року вона подалась до Італії, де волонтерила в гуманітарному центрі.
Латвійська співачка Лайма Вайкуле стала на підтримку Брежнєвої та зазначила, що виконавиця дійсно по-щирому підтримує Україну.
За певний час виконавиця приїхала до Києва. Однак користувачі в інстаграмі не зраділи такій новині. Люди писали, що "вона ні москалям не потрібна, ні нам у Києві".
Віра змінила псевдонім і тепер виступає під сценічним ім'ям VERA. У жовтні 2023 року співачка випустила україномовний альбом "Дякую".
VERA – Дякую: дивитись відео онлайн
Однак цього року вона дала великий сольний концерт у Казахстані, де виконала свої російськомовні хіти. Серед них чимало треків з репертуару "ВІА Гри".
Брежнєва також відповіла на критику щодо років життя і роботи в Росії. Віра заявила, що їй не соромно за це.
Для мене найважливіше, що у скрутний час я зі своєю країною серцем і душею. Для мене це має значення. Я зробила і роблю що можу. Тільки з собою мені прокидатися кожного ранку і дивитися собі в очі в дзеркалі. Зі своєю совістю я чиста, – сказала артистка.