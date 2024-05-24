Як виглядали українські зірки на випускних: добірка рідкісних світлин

Сьогодні, 24 травня, у більшості українських шкіл відзначають свято останнього дзвоника. Випускники прощаються з альма-матер та починають новий етап у житті, а інша частина школярів, під теплі сонячні проміння, йде на заслужені літні канікули.

Зазвичай ми звикли бачити українських зірок у яскравих вбраннях і зі стильним макіяжем. Але ще до початку успішної кар'єри у шоубізі, селебреті були звичайними пересічними людьми, які не вирізнялись особливими образами. На честь свята останнього дзвоника, пропонуємо поглянути, як виглядали українські зірки на своїх випускних, пише Show 24.

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Як виглядали зірки на шкільних випускних

Співачка Ірина Федишин закінчувала школу у Львові. Зірка обрала жовту сукню, а образ доповнила легким макіяжем.

Ірина Федишин на випускному / Фото з особистого архіву співачки

Віталій Козловський вразив усіх на випуску оригінальністю, адже самостійно пошив собі костюм.

Віталій Козловський на випускному / Фото з особистого архіву співака

Акторка Вікторія Булітко не вирізнялась з-поміж однолітків, адже на той час традиційно було вдягати форму з білим фартушком і бантами на волоссі.

Вікторія Булітко на випускному / Фото з особистого архіву акторки

Реперка alyona alyona обрала на випуск яскраву сукню та світлий макіяж.

Alyona Alyona на випускному / Фото з інстаграму зірки

Олена Тополя мала скромний образ на випускний, проте сукня вирізнялась оригінальним принтом.

Олена Тополя на випускному / Фото з особистого архіву виконавиці

Українська актриса театру та кіно Юлія Мотрук також була одягнута в традиційну форму з фартушком і білими бантами, які доповнювали образ дівчини.

Юлія Мотрук на випускному / Фото з особистого архіву актриси

Анна Трінчер не так давно закінчила школу, тому образ на випускному вирізняється з-поміж інших зірок. Сукня у співачки була в смарагдовому кольорі з великим розрізом на нозі.

Анна Трінчер на випускному / Фото з особистого архіву співачки

А так виглядала Леся Нікітюк на випускному у дев'ятому класі. Образ був доволі буденним – біла кофтинка та джинсова куртка.

Леся Нікітюк на випускному в школі / Фото з особистого архіву телеведучої

Сьогоднішнє свято неодмінно закарбується у пам'яті багатьох українських випускників, які за декілька років так само згадуватимуть себе та однокласників у шкільні роки.