38-річна Віка з "НеАнгелів" вперше стала мамою, – ЗМІ

Інтерв'юерка Аліна Доротюк здивувала заявою про особисте життя ексучасниці гурту "НеАнгели" Вікторії Смеюхи. За її словами, виконавиця народила первістка.

Крім того, блогерка розповіла про те, де зараз мешкає співачка. Водночас сама Смеюха майже не виходить на зв'язок з жовтня 2022 року.

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Що відомо про особисте життя Вікторії Смеюхи

Як розповіла Аліна Доротюк, з посиланням на власні джерела, співачка перебралася до Італії, де й народила свою першу дитину.

Вона не в Росії. Наскільки мені відомо з близького оточення, що вона в Італії. Ба більше, мені сказали, що це стовідсоткова інформація, що вона народила дитину. Не знаю, чи вийшла заміж. Вона спочатку мені відповідала, а потім взагалі припинила,

– розповіла журналістка.

Інтерв'ю з Аліною Доротюк: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Вікторії Смеюхи

У грудні 2019 року виконавиця розірвала довготривалі стосунки з каскадером Іваном Стрижаковим. Причиною розриву стали зради чоловіка.

Про новий роман співачки стало відомо на початку 2021 року під час її відрядження до Дубаю, звідки вона опублікувала романтичне фото.

Напередодні 2022 року знаменитість ще раз підтвердила, що має нові стосунки: "Так склалося, що всі 15 років, які я на сцені, святкую Новий рік сама – без близьких, без батьків. Цього року буде все інакше, нехай батьки далеко, але я зустрічатиму свято з молодим чоловіком".

У січні 2022 року вона натякнула, що заручена.

Я щаслива і задихаюся від кохання! Хочеться кричати на весь світ від емоцій, що переповнюють мене… Як я можу сказати ні, звичайно (так). Моє січневе літо на Мальдівах, після пристрастей по-італійськи – це небесний дар чи провидіння?! Нарешті ти знайшов мене, хоча ми завжди були так близько і в усіх на очах. Мені б мовчати, але тепер я нічого не боюся, тому що разом ми сила,

– написала тоді співачка.