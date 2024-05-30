У четверту річницю шлюбу: Віктор Павлік і Катерина Репяхова зіграли весілля
Джерело:Катерина Репяхова
Співак Віктор Павлік та блогерка Катерина Репяхова романтично відсвяткували 4 річницю їхнього весілля. З цієї нагоди інтернет-зірка влаштувала коханому сюрприз.
Український співак Віктор Павлік лише нещодавно переніс операцію. Після складних днів у лікарні його дружина вирішила влаштувати сюрприз – у той день, коли вони офіційно одружилися.
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Катерина Репяхова влаштувала все заздалегідь. Вона організувала святкування й попросила Віктора Павліка одягнути костюм, назвавши час і місце. Блогерка хвилювалась: все тому, що артист не дуже любить сюрпризи.
Однак жінці вдалося здивувати чоловіка. Вона вийшла до нього у весільній сукні, яка 4 роки висіла у шафі, на тлі звучала її промова про 4 річницю шлюбу. Через те, що весілля пари так і не відбулося через пандемію коронавірусу, а потім війну, Катерина вирішила більше не відтягувати момент.
Ось і 4 роки нашого офіційного шлюбу. 4 роки тому мало бути наше весілля, але не судилося. Майже все було готове, але ти так і не побачив мене нареченою. Спочатку ковід, а потім війна навчили нас не відкладати життя на потім. Ти – найважливіша людина в моєму житті,
– звернулась блогерка до чоловіка.
Катерина Репяхова опублікувала романтичне відео з їхнього святкування-церемонії. Помітно, що їй вдалося здивувати та розчулити Віктора Павліка. На святі був присутній і їхній син Михайло у костюмі.
Віктор Павлік і Катерина Репяхова: що відомо про їхні стосунки
- Катерина Репяхова була палкою шанувальницею Віктора Павліка з самого дитинства. Вона дуже часто відвідувала концерти артиста. Та познайомилися вони вже у 2015 році в Миколаєві.
- Катерина приїхала на концерт Віктора Павліка з другом. Вона подарувала йому на сцені величезний букет, а згодом мала нагоду поспілкуватися. Виявилося, що у них з музикантом були сусідні номери. Пізніше у пари закрутилися стосунки.
- Віктор Павлік та Катерина Репяхова одружилися у 2020 році. Вони мріяли про весільну церемонію, однак обставини змушували постійно її переносити. Однак у подружжя була весільна фотосесія. У червні 2021 року блогерка народила сина Михайла.