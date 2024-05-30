У четверту річницю шлюбу: Віктор Павлік і Катерина Репяхова зіграли весілля

Співак Віктор Павлік та блогерка Катерина Репяхова романтично відсвяткували 4 річницю їхнього весілля. З цієї нагоди інтернет-зірка влаштувала коханому сюрприз.

Український співак Віктор Павлік лише нещодавно переніс операцію. Після складних днів у лікарні його дружина вирішила влаштувати сюрприз – у той день, коли вони офіційно одружилися.

До слова Після складної операції на серці: Віктор Павлік вийшов на зв'язок з прихильниками

Катерина Репяхова влаштувала все заздалегідь. Вона організувала святкування й попросила Віктора Павліка одягнути костюм, назвавши час і місце. Блогерка хвилювалась: все тому, що артист не дуже любить сюрпризи.

Однак жінці вдалося здивувати чоловіка. Вона вийшла до нього у весільній сукні, яка 4 роки висіла у шафі, на тлі звучала її промова про 4 річницю шлюбу. Через те, що весілля пари так і не відбулося через пандемію коронавірусу, а потім війну, Катерина вирішила більше не відтягувати момент.

Ось і 4 роки нашого офіційного шлюбу. 4 роки тому мало бути наше весілля, але не судилося. Майже все було готове, але ти так і не побачив мене нареченою. Спочатку ковід, а потім війна навчили нас не відкладати життя на потім. Ти – найважливіша людина в моєму житті,

– звернулась блогерка до чоловіка.

Катерина Репяхова опублікувала романтичне відео з їхнього святкування-церемонії. Помітно, що їй вдалося здивувати та розчулити Віктора Павліка. На святі був присутній і їхній син Михайло у костюмі.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова: що відомо про їхні стосунки