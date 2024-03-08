Розплакалася у гримерці: чому й коли Заворотнюк ридала на плечі в українського актора

Український актор Віктор Андрієнко розповів, як колись брав участь в одному проєкті разом із російською акторкою Анастасією Заворотнюк. За словами кінозірки, росіянка була вражена до сліз українським шоубізнесом.

До 2014 року російські знаменитості були частими гостями на українському телебаченні. В одному з тодішніх шоу "Як дві краплі води" ведучою була російська акторка Анастасія Заворотнюк. Андрієнко каже, що зірка серіалу "Моя прекрасна няня" була шокована нашим шоубізнесом і те, як спілкуються між собою артисти: мовляв, російський зірковий бомонд геть інакший.

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Що казала Анастасія Заворотнюк про український шоубізнес

Проєкт "Як дві краплі води" виходив восени 2013 року, за кілька місяців до початку Революції Гідності. До зйомок було залучено чимало як російських, так й українських зірок. Після завершення шоу, як пригадує Віктор Андрієнко, до нього в гримерку зайшла Заворотнюк і розплакалась.

Росіянка не могла повірити в те, як українські знаменитості підтримують одне одного, хоча на екрані були запеклими конкурентами. Анастасія не стримала емоцій і гірко розплакалася: мовляв, у російському шоубізі такого тепла й розуміння немає.

Коли ми закінчували, Заворотнюк так розплакалася. Вона як побачила, як ми спілкуємося, як весь натовп, який конкуренти між собою, аплодують. Вона каже: "Як це? Ви ж конкуренти і всі аплодуєте одне одному". Вона прийшла до гримерки й розплакалась на плечі. Вона казала: "Ви – інші, у нас такого немає",

– пригадав Андрієнко.

Анастасія Заворотнюк / Фото з інстаграму акторки

Куди зникла Анастасія Заворотнюк