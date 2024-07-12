"Ціна свободи й життя": ветеран війни, який втратив три кінцівки, позував у чуттєвій фотосесії

Ветеран війни Захар Бірюков взяв участь у проєкті львівської фотографині Марти Сирко "Скульптурні". Він позував у щемкій фотосесії разом із дружиною.

Захар Бюріков поділився світлинами з чуттєвої фотосесії на своїй сторінці. Фотографиня Марта Сирко показала красу українського захисника та силу кохання.

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Маски, які носять люди – нормально, але ти повинен їх знімати, щоб не загубити себе. Воїни, які зрозуміли істину свого існування, роблять все, щоб не надівати маски ніколи, бо бути собою в усіх життєвих моментах це радість і сила… Тому проєкт "Скульптурний", на мою думку, знімає всі маски,

– прокоментував фотозйомку ветеран.

Захар Бюріков у проєкті "Скульптурний" / Фото з інстаграму Марти Сирко

Захар Бюріков позував перед камерою як сам, так і з дружиною. Фотографка зауважила, що побачила перед собою дуже сильну та закохану пару.

"Дружина Захара завжди поряд та допомагає йому. Сам Захар дуже розумна та цікава людина, згадав при розмові мені про стоїцизм та загалом розповів про прийняття травми та погляди на життя. Ще раз нагадування нам всім, яка ціна свободи та життя", – підкреслила Марта Сирко.

Захар Бюріков пішов захищати Україну ще у 2015 році як доброволець. Згодом повернувся до мирного життя, але вже у 2022 році повернувся на війну. Він служив бійцем Сил спеціальних операцій, у липні 2022 зазнав важкого поранення – численні рвані рани обличчя, втрата трьох кінцівок та ока та частково слуху. Він пережив численні операції в Україні та за кордоном, розпочав протезування у Superhumans Centre.