Якими були весілля українських знаменитостей: унікальні архівні фото зірок

Весілля українських зірок – це завжди гучна подія для всього шоубізнесу. Оригінальні церемонії та святкування привертають увагу багатьох та стають об'єктом для обговорень в мережі. Кожне зіркове весілля особливе, а деякі архівні фото зачаровують.

Show 24 розповість про весілля найвідоміших пар українського шоубізу. Не всі з них супроводжувалися гучними святкуваннями, але це завжди важлива подія, про яку приємно згадувати.

До слова Були подружжям у фільмі, а тепер – у житті: Сірша Ронан таємно одружилася

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв

Телеведуча і бізнесмен (а тепер військовий) зіграли весілля у 2003 році. Як описувала його Маша, воно було найказковішим: з лезгинкою та українськими піснями, з градом і сонцем.



Весілля Маші Єфросиніної / Фото "Караван"

Джамала і Бекір Сулейманов

Співачка та економіст одружилися у 2017 році в особливому для них місці – Ісламському культурному центрі в Києві. Святкування весілля продовжилось в одному з ресторанів. Цього року Джамала стала мамою втретє.



Весілля Джамали / Фото з інстаграму Джамали

Ольга Сумська і Віталій Борисюк

Стосунки акторів зав'язалися в театрі. Пара одружилась у 1996 році і вони досі разом. Подружжя виховує доньку Ганну.



Весілля Ольги Сумської / Фото з інстаграму Ольги Сумської

Тімур та Інна Мірошниченки

Одна з найзразковіших пар українського шоубізнесу зіграла весілля у Печерському районі Києва в ресторані Almondo Restaurant & Club у 2018 році. Зовсім нещодавно зіркові батьки удочерили дівчинку – тепер у них четверо дітей.



Весілля Мірошниченків / Фото з інстаграму Тімура Мірошниченка

Григорій і Христина Решетники

Пара познайомилась на телебаченні ще у 2008 році. Через кілька років вони відгуляли пишне весілля на 150 людей в Івано-Франківську. Подружжя виховує трьох синів – Івана, Дмитра та Олександра.



Весілля Решетників / Фото з інстаграму Григорія Решетника

Руслана Лижичко й Олександр Ксенофонтов

Співачка та продюсер одружилися у грудні 1995 року. Судячи з фото, у них не було пишного святкування. Хоч зірки майже не розповідають про особисте життя, їхні стосунки одні з найміцніших в українському шоубізі.



Весілля Руслани / Фото з фейсбуку Руслани

Це одні з найміцніших та найзразковіших пар серед українських знаменитостей. Сподіваємось, їхнє кохання процвітатиме й надалі.