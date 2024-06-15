Василь Вірастюк офіційно розлучився: фото з новою коханою
Джерело:Василь Вірастюк
Спортсмен Василь Вірастюк офіційно розлучився з другою дружиною Інною. Він зізнався, що перебуває у нових стосунках.
Василь Вірастюк заявив про розлучення з дружиною ще у жовтні у 2022 році, а повідомив про це через рік. Офіційне розірвання шлюбу відбулося 11 червня.
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Судовий процес між Василем Вірастюком та його другою дружиною Інною тривав понад півтора року. Лише у травні Печерський суд прийняв остаточне рішення.
Зараз спортсмен перебуває у нових стосунках. Він показав фото коханої дівчини, яка народила йому четвертого сина.
Я у стосунках. Сьогодні я можу говорити й писати про це відкрито,
– розповів Василь Вірастюк.
Василь Вірастюк з новою коханою / Фото з інстаграму Василя Вірастюка
Особисте життя Василя Вірастюка
- У 2003 році спортсмен одружився зі Світланою Забіякою – чемпіонкою України з фітнесу. Жінка трагічно загинула під час снігової лавини на курорті у Туреччині у 2006 році.
- Через 4 роки Василь Вірастюк одружився вдруге з Інною, яка працювала в німецькій фармацевтичній компанії.
- Вони познайомилися у заторах на дорозі – Василь сфотографував номер машини дівчини, а потім знайшов її адресу і надіслав букет квітів. Після цього у пари зав’язалися стосунки.
- Інна виїхала за кордон після початку повномасштабної війни. Їхній шлюб не пройшов випробування відстанню: Василь Вірастюк закрутив стосунки з іншою.
- Василь Вірастюк має чотирьох дітей – Адама від першого шлюбу, Олега, Олександра від другої дружини та сина Володимира від нових стосунків.