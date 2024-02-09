У мережі шириться чимало світлин Валерія Залужного, під якими люди дякують колишньому головнокомандувачу за його роботу протягом великої війни. Це зробили й деякі відомі чоловіки, що служать в ЗСУ. 24 Канал розповість, про кого йдеться.

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Женя Галич

Лідер рок-гурт O.Torvald, який ще в квітні 2022 року пішов захищати Україну, висловив повагу та вдячність генералу за його роботу.

"Честь, пане генерале. Величезна повага. Дякую за все", – зазначив Галич.



Галич подякував Залужному / Скриншот з інстаграму співака

Олег Сенцов

Кінорежисер кримськотатарського походження теж з перших днів відправився на фронт. Він дуже лаконічно прокоментував звільнення Залужного з посади головнокомандувача. У своєму інстаграмі Сенцов поширив фото пана Валерія, на якому він показує свій фірмовий жест.



Сенцов поширив фото Залужного / Скриншот з інстаграму генерала

Yarmak

Реп-виконавець, що зараз є військовослужбовцем Збройних Сил, подякував Залужному за його роботу під час війни. Співак зазначив, що генерал увійде в історію як один з найкращих.

Дякую, пане генерале. У таймлайні всієї української історії, ви – один з найкращих,

– написав він.



Yarmak подякував Залужному / Скриншот з інстаграму співака

Коля Сєрга

Очільник проєкту "Культурний Десант" часто їздить виступати на фронт з іншими артистами. Тож Сєрга неодноразово бачився з Залужним і поширював з ним світлини. Дізнавшись про відставку, Коля знову оприлюднив світлину з генералом і подякував йому за службу Україні.



Сєрга подякував Залужному / Скриншот з інстаграму співака

Олександр Чемеров

Музичний продюсер і співзасновник "Культурного десанту", який також часто виступає для військових, висловив вдячність Залужному. Він також долучив наліпку "Слава Україні".



Чемеров подякував Залужному / Скриншот з інстаграму співака

Сергій Притула

Волонтер поширив світлину генерала Залужного та його цитату: "Якби важко нам не було, але вже точно не буде соромно". Він висловив вдячність колишньому головнокомандувачу за його службу.

Маша Єфросиніна

Ведуча також подякувала генералу за те, що під його керівництвом були звільнені українські землі. Вона додала, що Залужний вселяв надію у кожного українця.



Єфросиніна подякувала Залужному / Скриншот з інстаграму ведучої

Святослав Вакарчук

Соліст гурту "Океан Ельзи" подякував генералу Залужному. Також він долучив вислів "Слава Україні!" та емодзі з синьо-жовтим прапором.



Вакарчук подякував Залужному / Скриншот з інстаграму співака

Андрій Бєдняков

Як багато інших зірок, ведучий опублікував світлину Залужного та висловив йому вдячність.



Бєдняков подякував Залужному / Скриншот з інстаграму ведучого

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" теж оприлюднив фото з генералом, де він підписує йому прапор.

"Повага й вдячність, товаришу генарале, Валерію Залужний. Пишаємось!", – написав він.

Руслана Лижичко

Співачка написала у своєму інстаграмі, що пишається можливістю жити з Валерієм Залужним в один час. Вона зазначила, що саме цей генерал вселяв впевненість у майбутньому та перемозі добра над злом.

Ірина Федишин

Артистка поширила пост, у якому висловила свою честь та повагу генералу Залужному. Федишин зазначила, що генерал назавжди залишиться в історії.