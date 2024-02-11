У відповідь на звинувачення Львівської опери Валентина Плужнікова описала свою біографію та запевнила, що завжди мала за місію представляти Україну на найкращих оперних сценах у світі. Вона згадала про те, як порушила правила театру "Ла Скала" і вийшла на сцену з українським прапором на другий день повномасштабної війни.

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Валентина Плужнікова прокоментувала заяву Львівської опери

Оперна співачка підкреслила, що є україномовною, не була в Росії та не виконувала російських творів за кордоном. Вона опинилась на одній сцені з росіянами, коли навчалась в Accademia Teatro alla Scala.

Прийшов час і мені сказати після того, як Львівська опера облила мене брудом. Виступи в яких мене звинувачують, були в рамках навчання в молодіжній програмі, де я була студенткою. Я не мала контракту на ці виступи як незалежний артист,

– пояснила Валентина Плужнікова.



Валентина Плужнікова на виступі / Фото з фейсбуку артистки

Валентина додала, що фотографія з іншими артистами, яку поширюють в мережі, зроблена на Зальцбурзькому фестивалі, де вона навчалась у літній програмі для молодих співаків. Знімок зробили у момент виступу, а не поза кулісами чи в житті.

Плужнікова подякувала артистам та колегам, які виступили на її захист.

"Мій випадок показав усім, що чекає кожного молодого українського артиста, який побудував успішну карʼєру за кордоном. Ми не маємо поговорити й замовчати, а театри й дали будуть чинити правосуддя і не дозволяти співати на сценах українських оперних театрів талановитим професійним успішним співакам, артистам та диригентам. Треба обʼєднатися та іти далі у своїй боротьбі".

Я буду відстоювати своє імʼя та нікому не дозволю паплюжити мою репутацію. Україна має пишатися мною, тому що у всіх театрах, усіх молодіжних програмах, на всіх фестивалях і конкурсах я представляю українську оперну школу та українську талановиту молодь,

– підсумувала вокалістка.



Валентина Плужнікова на виступі / Фото з фейсбуку артистки

З чого все почалося