Та є те, що вже нікому не вдасться відібрати – це пам'ять про легендарного музиканта, а також його твори. Українські співаки та виконавці переспівували твори Володимира Івасюка ще 40 років тому та продовжують це робити зараз. Show 24 підібрав одні з найкращих каверів на пісні композитора, який сьогодні міг би святкувати день народження.

До слова "Я таких чоловіків не зустрічала": історія кохання геніального Володимира Івасюка

Святослав Вакарчук і Ніна Матвієнко - "Мальви"

"Баладу про мальви" Володимир Івасюк написав наприкінці 60-х. Спершу текст до неї створила Тамара Севернюк, де у вірші розповідала про море. Музиканту запропонували вірш "Мальви" чернівецького студента Богдана Гури, до якого він і повернувся через десять років. Вперше композицію виконала Софія Ротару, слідом за нею багато інших музикантів.

Святослав Вакарчук і Ніна Матвієнко – "Мальви": дивіться відео онлайн

KRUTЬ – "Колискова"

Марина KRUTЬ відтворила найпершу пісню Володимира Івасюка, яку він написав у 14 років. Та до цього часу ніде не збереглось навіть його запису. Тому виконавиця самостійно вивчила твіт та заспівала його.

KRUTЬ – "Колискова": дивіться відео онлайн

"Піккардійська Терція" – "Капелюх"

Пісня "Капелюх" – одна з перших пісень Володимира Івасюка, на яку його надихнув фольклор. Слова до музики він також написав самостійно. Мало хто брався переспівувати цю композицію, однак цей гурт зробив це дуже оригінально.

"Піккардійська Терція" – "Капелюх": дивіться відео онлайн

Тарас Чубай – "Водограй"

Володимир Івасюк створив "Водограй" ще у 21 рік, коли був студентом медичного інституту. Ідея спала йому завдяки косівському водоспаду з назвою Гук. Зараз композиція є однією з найпопулярніших. Її переспівав Тарас Чубай, який зробив великий вклад у відновлення та осучаснення композицій автора.

Тарас Чубай – "Водограй": слухайте онлайн

Квітка Цісик – "Я піду в далекі гори"

Ця пісня стала однією з найвідоміших у репертуарі Володимира Івасюка. Текст до неї він написав сам через рік після того, як створив музику. Спершу вона мала назву "Мила моя". Пісню по-особливому переспівала Квітка Цісик: вона змінила темп і стиль пісні, що дав їй друге дихання.

Квітка Цісик – "Я піду в далекі гори": дивіться відео онлайн