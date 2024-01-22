День об'єднання двох українських республік в одну державу увійшов в історію як "Акт Злуки". З великим державним святом привітали українців Руслана Лижичко, Христина Соловій, Святослав Вакарчук, Наталія Могилевська та інші українські селебрітіс.

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Руслана Лижичко

Співачка у своєму інстаграмі зазначила, що в наш час дуже важливо пам'ятати історію України та впевнено вірити в те, що ворога можливо подолати. На думку Руслани, ми повинні боротися за щасливе майбутнє наших дітей та онуків під мирним небом.

Нехай цей день, наповнений гордістю за наше минуле, вірою у майбутнє та повагою до кожного, хто вніс свій внесок у створення нашої великої батьківщини, зробить нас більш згуртованими, більш впевненими, що ми на правильному шляху. А шлях у нас один – перемога,

– написала вона.

Наталія Могилевська

У своїй соцмережах артистка лаконічно привітала всіх з Днем Соборності. Для цього вона поширила тематичну картинку в патріотичних кольорах. Вона долучила до цієї історії власну пісню – "Одне велике серце".



Могилевська привітала з Днем Соборності / Скриншот з інстаграму співачки

Христина Соловій

Артистка вважає День Соборності вважливою датою в історії нашої країни. Адже до цієї події докладали зусиль чимало українців, які хотіли створити сильну та незалежну державу.

День Злуки стався тоді, коли проти існування України було все – історичний процес, вороги та навіть друзі (та й чи були вони?). Але він стався. Тому й ми сьогодні не маємо боятися створювати нову історію,

– висловилась Соловій.

Настя Каменських

У своєму інстаграмі співачка написала, що сила українців – саме в єдності, навіть попри те, що наші громадяни розкидані по всьому світу. На думку Каменських, український народ об'єднує сила та незламність.

Ми сильні тільки тоді, коли тримаємо одне-одного за руки, у якому б куточку країни не знаходилися. Бо є те, що нас обʼєднує — всі ми українці: сильні, незламні, вольові. Бережімо одне-одного, та особливо наших захисників, які боряться за свободу та цілісність нашої країни! З Днем Соборності України. Слава Героям!

– написала вона.

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" відверто розповів, що День Соборності для нього – це пам'ятна подія. Адже співак брав участь у ланцюгу Єдності – коли тисячі українців взялися за руки на честь проголошення возз'єднання двох республік в єдину державу.

День Соборності завжди мав символічне значення для мене. З того першого дня 1990 року року, коли разом з однокласниками стояв у живому ланцюгу від Львова до Києва. Це про об’єднання зусиль заради великої мети та про спільні цінності. Разом до перемоги!

– підкреслив артист.

Ольга Сумська

Відзначила важливість Дня Соборності й відома українська акторка. Сумська підкреслила незламність усього українського народу, зокрема військових.

"З Днем Соборності України! Дух українців і Збройних Сил України незламний", – наголосила Ольга.

Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар і телеведучий зізнався, що відколи почалась війна, він змінив свої життєві цінності. За словами Хіменеса-Браво, він вже не боїться померти. Ектор відзначив, що саме Україна навчила його патріотизму.

Так, я багато відчував болю через війну, але водночас вона мене зробила сильнішим. Я зрозумів, що ніщо та ніколи не завадить мені жити тут, допомагати армії тут, і пишатися тим, що я тут. Я колумбієць з українським серцем. З Днем Соборності, моя Україна,

– підсумувала зірка.

Джамала

Вона лаконічно привітала український народ з великим державним святом. Історію в інстаграмі співачка доповнила картинкою синьо-жовтого серця, а також композицією з TAYANNA – "Моя Земля".



Джамала привітала з Днем Соборності / Скриншот з інстаграму співачки

Леся Нікітюк

Телеведуча поширила у своїх соцмережах фото з коротким підписом: "З Днем Соборності України". На світлині Леся одягнена в національне вбрання, а також має у волоссі квіти.



Нікітюк привітала з Днем Соборності / Скриншот з інстаграму ведучої