Перше "золото" для України: як українські зірки привітали Ольгу Харлан та інших шаблісток

У Парижі тривають Олімпійські ігри 2024 року. У суботу, 3 серпня, Україна здобула своє перше "золото" на цих змаганнях завдяки блискучій перемозі українських шаблісток у командному турнірі з фехтування серед жінок.

Збірна України, до складу якої входили Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова, здолала команду Південної Кореї з рахунком 45:42. Українські зірки привітали дівчат з блискучою перемогою.

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Святослав Вакарчук

Співак привітав дівчат з перемогою та підкреслив, що їхній успіх надихає його і всю Україну на нові досягнення.

Перемога, яка надихає на ще більші перемоги! Дякую, дівчата! Які ж ви круті! А Ольга Харлан особливо!,

– поділився емоціями Вакарчук.

Григорій Решетник

Ведучий також приєднався до привітань і підкреслив, що наша країна є неймовірною. Він відзначив, що досягнення українських спортсменок демонструють величезний потенціал та талант, який є в нашій країні. Ведучий висловив захоплення і гордість за те, що Україна продовжує показувати такі виняткові результати на міжнародній арені.

"Золото наше. Вітаю команду наших дівчат. І всю Україну! Незламна нація Героїв і Героїнь", – привітав шоумен з перемогою.

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва також приєдналася до привітань і висловила своє захоплення дівчатами з приводу їхньої перемоги. Спортсменка відзначила, що їхній успіх є гордістю не лише для команди, але й для всієї України. Лілія подякувала їм за натхнення і за те, що вони продемонстрували справжній дух і майстерність на Олімпійських іграх.

Така важлива і символічна перемога для України! Золота нагорода Олімпіади – це не просто медаль, а символ нашої сили, єдності та незламного духу,

– написала спортсменка.

Також українських спортсменок привітали багато відомих особистостей. Серед них були Джамала, Лілія Ребрик, Маша Єфросиніна, Ольга Сумська, Ірина Білик, Катерина Осадча, Андрій Бєдняков та інші.

Крім того, тисячі українців у коментарях та соцмережах активно відзначали їхній успіх, слідкуючи за Олімпіадою 2024 року. Всі ці привітання і підтримка підкреслюють загальне захоплення і гордість за досягнення українських спортсменок на міжнародній арені.