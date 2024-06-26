Show 24 у співпраці з Best Music підготували особливу добірку найяскравіших українських синглів, які обіцяють стати справжніми саундтреками цього літа. Ми зібрали композиції як від знаменитих співаків, так і від молодих виконавців, які впевнено заявляють про себе.

Не пропустіть 10 легендарних українських треків, що підірвали світові чарти

Новий Сингл "А що?" з неймовірною швидкістю став хітом і підкорив перші ланки популярних чартів. Що цікаво, артист заінтригував шанувальників, що відеоробота до цієї композиції є частиною екранізації майбутнього мюзиклу. Тому, ймовірно, він зараз працює над створенням другої частини "Ритму".

MONATIK – "А що?": дивіться відео онлайн

Трек співачки "Сміливі мають щастя" відсилає до відомого роману Івана Багряного "Тигролови", в якому герої неодноразово повторюють фразу "Сміливі завжди мають щастя". У пісні виконавиця говорить про важливість пошуку сили та віри в себе у складні часи.

ROXOLANA – "Сміливі мають щастя": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч

У композиції "Кохаю" співачка ділиться думками про те, як справжні почуття можуть змінити твій звичний світ, адже "кохання" це не просто слово, а певний світогляд.

Я хотіла передати саме той хвилюючий момент, коли розумієш, що прийшов особливий період життя, коли твої почуття – справжній оберіг,
– зазначила артистка.

Злата Огнєвіч – "Кохаю": дивіться відео онлайн

Max Barskih

Улюблений хіт мільйонів "Тумани" тепер лунає солов'їною. Артист поділився, що проїхавши містами України й зустрівши своїх людей, він відчув потребу подарувати музичні бестселери українською мовою.

Max Barskih – "Тумани": дивіться відео онлайн

У пісні "Роздягни" виконавиця розповідає історію від імені людини, яка тільки починає стосунки. Вони можуть стати як дружніми, так і романтичними. Напевно, більшість впізнає себе, коли згадає моменти поступового пізнання один одного та розкриття себе, своєї внутрішньої натури, чесної та прозорої, такої як є.

ANNEI – "Роздягни": дивіться відео онлайн

Про кохання говорили різними словами та співали різними мовами, проте співаку M1SHKA вдалося знайти інші думки, аби описати мову, яку серця розуміють без слів. Це він зробив у своєму новому треку "Як ти кохаєш".

M1SHKA – "Як ти кохаєш": дивіться відео онлайн

Parfeniuk

Романтичний реп-хіт "На даху" з легкістю стане вашим способом зізнання у коханні найріднішій людині, а тепер і в новому звучанні Remix.

Ідеальний рецепт від баті романтики: організовуйте побачення, включайте мою пісню "На даху" і вуаля! Пари зі стажем, ви теж підтягуйтесь,
– підкреслив артист.

Parfeniuk – "На даху – Remix": дивіться відео онлайн

GRISANA

Літо – прекрасний час перейти "на ти" з болючими спогадами та почати жити своє життя.

"Вже на ти" – це пісня на межі самотності та справжньої дружби. Всі ми втрачали друзів чи близьких людей і часто разом з людиною, яка йде з твого життя, наче відривається і велика частинка тебе самого,
– зазначила співачка.

GRISANA – "Вже на ти": дивіться відео онлайн

MAYOROVA

"Думки" – це літній, вайбовий сингл, який підкріплений яскравим кліпом з цікавим сюжетом. Головна героїня запланувала зухвале пограбування, а своїми partners in crime обрала коханого і його кращого друга.

MAYOROVA – "Думки": дивіться відео онлайн

Артисти представили новий трек "Перший крок", який за своїми словами є закликом до відкритості у стосунках.

Цією піснею ми б хотіли донести до людей те, що варто йти дорогою своїх почуттів, ні в якому разі не боятися робити кроки в сторону любові,
– зазначив Brykulets.

BRYKULETS & Wellboy – "Перший крок": дивіться відео онлайн

TEREN

"Колишнім" – трек про втрату, розчарування, але при цьому і про спогади, що є невіддільною частиною стосунків.

TEREN – "Колишнім": дивіться відео онлайн

Phil It

У новій пісні "Така як ти" поєдналися надсучасне звучання з романтичним текстом, легким вайбом та меланхолічним характером.

Phil It – "Така як ти": дивіться відео онлайн

Артист запевняє, що сингл "Сонце в очах" навіює найтепліші моменти, нагадує безтурботні літні вечори, коли все навколо грає особливими фарбами. SKOMOROH закликає жити моментом, бо в наших тяжких реаліях це не можна ігнорувати.

SKOMOROH – "Сонце в очах": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваром і Klavdia Petrivna

"Барабан" – це сталий хіт, який продовжує підкорювати музичні чарти на стрімінгових майданчиках. Основою пісні став вірш "Барабан печалі" українського поета-футуриста, представника "розстріляного відродження" Ґео Шкурупія.

Артем Пивоваром і Klavdia Petrivna – "Барабан": дивіться відео онлайн

Вважається, що наш всесвіт виник після великого вибуху. А після чого виникла любов? Можливо, після вибуху між двома різними енергіями? Ділимося своєю теорією у кліпі на трек Shine,
– зазначили музиканти.

TVORCHI – Shine: дивіться відео онлайн

KVIBE

Композиція "Без проблем" втілює віру в тимчасовість усіх проблем і надію на відновлення зв'язків незалежно від обставин. В умовах сучасної реальності, коли люди роз'їхалися по всьому світу і змушені спілкуватися онлайн, "Без проблем" стає символом міцного зв'язку, що витримує будь-які випробування відстанню.

KVIBE – "Без проблем": дивіться відео онлайн

MARQUIS

У треку "безупинно думаю" виконавець поєднує нетривіальний флоу, мелодійний вокальний приспів та джаз-хоп звучання. За словами автора, герой пісні намагається знайти баланс між спокоєм і хаосом всередині себе, прагнучи вгамувати внутрішні голоси, які є відлунням неспокійних спогадів та невиконаних обіцянок.

MARQUIS – "безупинно думаю": дивіться відео онлайн

Kadnay

За словами виконавця, не завжди для танцювальної музики має бути гарний настрій, тому він випустив Santana.

Дуже сподіваюсь і хочу, щоб пісня допомогла знайти ті секунди, хвилини гарного настрою ще комусь прямо зараз, через її мелодію, через танцювальність, бо це є так необхідно,
– поділився співак.

Kadnay – Santana: дивіться відео онлайн

GEZWEIRDO

Артистка презентувала оновлену версію пісні "Тупак", тепер популярний сингл звучить українською та має свіжіше аранжування з більшою кількістю гітарних партій.

GEZWEIRDO – "Тупак 2.0": дивіться відео онлайн

"ХОЧУ" – це пісня, що втілює в собі суперсилу та відданість. Адже кожен з нас, як вважає Тайна, є неповторним та здатний досягти усього, що прагне, повіривши в себе та свої мрії.

TAYNA – "Хочу": дивіться відео онлайн

Увесь плейлист "Літні хіти" можна за посиланням.