Show 24 у співпраці з Best Music підготували особливу добірку найяскравіших українських синглів, які обіцяють стати справжніми саундтреками цього літа. Ми зібрали композиції як від знаменитих співаків, так і від молодих виконавців, які впевнено заявляють про себе.

Не пропустіть 10 легендарних українських треків, що підірвали світові чарти

MONATIK

Новий Сингл "А що?" з неймовірною швидкістю став хітом і підкорив перші ланки популярних чартів. Що цікаво, артист заінтригував шанувальників, що відеоробота до цієї композиції є частиною екранізації майбутнього мюзиклу. Тому, ймовірно, він зараз працює над створенням другої частини "Ритму".

MONATIK – "А що?": дивіться відео онлайн

ROXOLANA

Трек співачки "Сміливі мають щастя" відсилає до відомого роману Івана Багряного "Тигролови", в якому герої неодноразово повторюють фразу "Сміливі завжди мають щастя". У пісні виконавиця говорить про важливість пошуку сили та віри в себе у складні часи.

ROXOLANA – "Сміливі мають щастя": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч

У композиції "Кохаю" співачка ділиться думками про те, як справжні почуття можуть змінити твій звичний світ, адже "кохання" це не просто слово, а певний світогляд.

Я хотіла передати саме той хвилюючий момент, коли розумієш, що прийшов особливий період життя, коли твої почуття – справжній оберіг,

– зазначила артистка.

Злата Огнєвіч – "Кохаю": дивіться відео онлайн

Max Barskih

Улюблений хіт мільйонів "Тумани" тепер лунає солов'їною. Артист поділився, що проїхавши містами України й зустрівши своїх людей, він відчув потребу подарувати музичні бестселери українською мовою.

Max Barskih – "Тумани": дивіться відео онлайн

ANNEI

У пісні "Роздягни" виконавиця розповідає історію від імені людини, яка тільки починає стосунки. Вони можуть стати як дружніми, так і романтичними. Напевно, більшість впізнає себе, коли згадає моменти поступового пізнання один одного та розкриття себе, своєї внутрішньої натури, чесної та прозорої, такої як є.

ANNEI – "Роздягни": дивіться відео онлайн

M1SHKA

Про кохання говорили різними словами та співали різними мовами, проте співаку M1SHKA вдалося знайти інші думки, аби описати мову, яку серця розуміють без слів. Це він зробив у своєму новому треку "Як ти кохаєш".

M1SHKA – "Як ти кохаєш": дивіться відео онлайн

Parfeniuk

Романтичний реп-хіт "На даху" з легкістю стане вашим способом зізнання у коханні найріднішій людині, а тепер і в новому звучанні Remix.

Ідеальний рецепт від баті романтики: організовуйте побачення, включайте мою пісню "На даху" і вуаля! Пари зі стажем, ви теж підтягуйтесь,

– підкреслив артист.

Parfeniuk – "На даху – Remix": дивіться відео онлайн

GRISANA

Літо – прекрасний час перейти "на ти" з болючими спогадами та почати жити своє життя.

"Вже на ти" – це пісня на межі самотності та справжньої дружби. Всі ми втрачали друзів чи близьких людей і часто разом з людиною, яка йде з твого життя, наче відривається і велика частинка тебе самого,

– зазначила співачка.

GRISANA – "Вже на ти": дивіться відео онлайн

MAYOROVA

"Думки" – це літній, вайбовий сингл, який підкріплений яскравим кліпом з цікавим сюжетом. Головна героїня запланувала зухвале пограбування, а своїми partners in crime обрала коханого і його кращого друга.

MAYOROVA – "Думки": дивіться відео онлайн

BRYKULETS & Wellboy

Артисти представили новий трек "Перший крок", який за своїми словами є закликом до відкритості у стосунках.

Цією піснею ми б хотіли донести до людей те, що варто йти дорогою своїх почуттів, ні в якому разі не боятися робити кроки в сторону любові,

– зазначив Brykulets.

BRYKULETS & Wellboy – "Перший крок": дивіться відео онлайн

TEREN

"Колишнім" – трек про втрату, розчарування, але при цьому і про спогади, що є невіддільною частиною стосунків.

TEREN – "Колишнім": дивіться відео онлайн

Phil It

У новій пісні "Така як ти" поєдналися надсучасне звучання з романтичним текстом, легким вайбом та меланхолічним характером.

Phil It – "Така як ти": дивіться відео онлайн

SKOMOROH

Артист запевняє, що сингл "Сонце в очах" навіює найтепліші моменти, нагадує безтурботні літні вечори, коли все навколо грає особливими фарбами. SKOMOROH закликає жити моментом, бо в наших тяжких реаліях це не можна ігнорувати.

SKOMOROH – "Сонце в очах": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваром і Klavdia Petrivna

"Барабан" – це сталий хіт, який продовжує підкорювати музичні чарти на стрімінгових майданчиках. Основою пісні став вірш "Барабан печалі" українського поета-футуриста, представника "розстріляного відродження" Ґео Шкурупія.

Артем Пивоваром і Klavdia Petrivna – "Барабан": дивіться відео онлайн

TVORCHI

Вважається, що наш всесвіт виник після великого вибуху. А після чого виникла любов? Можливо, після вибуху між двома різними енергіями? Ділимося своєю теорією у кліпі на трек Shine,

– зазначили музиканти.

TVORCHI – Shine: дивіться відео онлайн

KVIBE

Композиція "Без проблем" втілює віру в тимчасовість усіх проблем і надію на відновлення зв'язків незалежно від обставин. В умовах сучасної реальності, коли люди роз'їхалися по всьому світу і змушені спілкуватися онлайн, "Без проблем" стає символом міцного зв'язку, що витримує будь-які випробування відстанню.

KVIBE – "Без проблем": дивіться відео онлайн

MARQUIS

У треку "безупинно думаю" виконавець поєднує нетривіальний флоу, мелодійний вокальний приспів та джаз-хоп звучання. За словами автора, герой пісні намагається знайти баланс між спокоєм і хаосом всередині себе, прагнучи вгамувати внутрішні голоси, які є відлунням неспокійних спогадів та невиконаних обіцянок.

MARQUIS – "безупинно думаю": дивіться відео онлайн

Kadnay

За словами виконавця, не завжди для танцювальної музики має бути гарний настрій, тому він випустив Santana.

Дуже сподіваюсь і хочу, щоб пісня допомогла знайти ті секунди, хвилини гарного настрою ще комусь прямо зараз, через її мелодію, через танцювальність, бо це є так необхідно,

– поділився співак.

Kadnay – Santana: дивіться відео онлайн

GEZWEIRDO

Артистка презентувала оновлену версію пісні "Тупак", тепер популярний сингл звучить українською та має свіжіше аранжування з більшою кількістю гітарних партій.

GEZWEIRDO – "Тупак 2.0": дивіться відео онлайн

TAYNA

"ХОЧУ" – це пісня, що втілює в собі суперсилу та відданість. Адже кожен з нас, як вважає Тайна, є неповторним та здатний досягти усього, що прагне, повіривши в себе та свої мрії.

TAYNA – "Хочу": дивіться відео онлайн

Увесь плейлист "Літні хіти" можна за посиланням.