Поклали життя за благо країни: 6 українських артистів, які загинули на війні
Україна протягом десяти років веде боротьбу з країною-агресором. За цей час на захист держави стало чимало представників шоубізнесу. Деякі з них віддали життя за безпеку рідної країни.
Частина українських артистів спочатку творила історію в тилу, а тепер – на фронті. Однак, не всім вдалося повернутися додому живими. Show 24 розкаже про шість артистів, які загинули на війні з Росією.
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Сергій Шкварченко
До початку повномасштабного вторгнення він був у складі ансамблю ім. П. Вірського. За життя чоловік отримав звання Заслуженого артиста України. Однак, війна з Росією внесла свої корективи у рід діяльності Сергія. У 2022 році він вступив до Збройних Сил, щоб боронити кордони України. Життя хореографа перервалося у грудні того ж року під час мінометного обстрілу.
Сергій Шкварченко / Фото з сайту Верховної Ради
Савелій Федан
Зірка шоу "Х-Фактор" з дитинства висловлював активну громадянську позицію. Він брав участь в патріотичних заходах в рідному Енергодарі, займався волонтерством і допомагав ЗСУ, куди згодом сам вступить. 21-річний хлопець від початку вторгнення пішов добровільно на фронт. Про смерть Савелія стало відомо у серпні 2023 року.
Савелій Федан / Фото з соцмереж артиста
Андрій Чепіль
Він був учасником кавер-гуртів Frisson Band та Smerichka. Також за життя чоловік грав на трембіті у фолькгурті "КораЛЛі". Андрій загинув у червні 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Музикантові було 29 років.
Андрій Чепіль / Фото з інстаграму гурту
Михайло Балахтарь
Протягом 19 років чоловік грав у гурті "Серцевий напад". Він був барабанником. Влітку 2023-го його мобілізували до ЗСУ. Військовий служив у десантно-штурмовій бригаді. Однак, у жовтні того ж року артист загинув внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині.
Максим Балахтарь / Фото з фейсбуку гурту
Данило Конончук
Музикант був засновником рок-гурту "ВИРІЙ" до початку вторгнення. У серпні 2022 року Данило вступив до лав ЗСУ. Однак, майже через рік він загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Чоловік отримав смертельну мінно-вибухову травму.
Данило Конончук / Фото з сайту Ніжинської міської ради
Давид Якушин
Музикант вправно володів грою на скрипці та сопілці. З початку вторгнення він став на захист України, вступивши до Збройних Сил. У липні 2022 року чоловік дистанційно закінчив Київську муніципальну академію музики ім. Р.М. Глієра. Втім, через рік, під час боїв на сході, його життя забрали росіяни.
Давид Якушин / Фото з соцмереж артиста
Усі ці артисти могли б продовжувати творити на благо України, якби не війна з Росією. Тому нам варто пам'ятати про героїв, які поклали життя за незалежність нашої країни.