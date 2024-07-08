Страшна трагедія, – дружина Тімура Мірошниченка про цинічний удар по "Охматдиту"

Росіяни атакували ракетами дитячий медичний заклад – "Охматдит". Дружина Тімура Мірошниченка висловилась про цинічний удар і пригадала, як була у лікарні з названим сином.

Інна Мірошниченко показала фото онкохворих дітей, які сиділи біля лікарні після удару. Вона пригадала, що вікна її університету виходили саме на старий корпус "Охматдиту".

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Дружина шоумена також розповіла, як була в "Охматдиті" разом з названим сином Марселем. Під час тривоги дуже важко перевести дітей до укриття.

Операції, крапельниці, апарати штучного дихання. "Охматдит" приймає найважчих діток з усієї країни. Це страшна трагедія. Трагедія зараз і на майбутнє. Стільки дітей під завалами. Скільки дітей не зможуть отримати в майбутньому допомогу, бо більше в Україні немає таких умов для важкохворих? Страшно уявити,

– написала Інна Мірошниченко.



Інна Мірошниченко про удар по "Охматдиті" / Фото з інстаграм-сторіз



Інна Мірошниченко про удар по "Охматдиті" / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, Віталій Кличко повідомив, що у лікарні "Охматдит" наразі двоє загиблих дорослих, а також 16 постраждалих, семеро з яких – діти.