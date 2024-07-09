Аліна Гросу опублікувала допис в інстаграм-сторіз, де пригадала, що в "Охматдиті" лікувалася від раку її сестра. Тому удар по дитячій лікарні дуже болючий для неї.

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Мені дуже боляче... У кожній постраждалій 8 липня дитині, що проходить лікування в "Охматдиті", я бачу свою сестру. Вона лікувалась від раку саме там. Дуже хочу, щоб наші діти мали дитинство з радощами, а не зі страхами та жахіттями сьогодення,

– висловилась співачка.

Аліна Гросу перепросила, що вчора опублікувала розважальний допис та не прибрала його одразу після трагедії. Вона пояснила, чому трапився такий інцидент.

"Я не приховую, що наразі знаходжусь за кордоном, тут знімаюсь, аби мати змогу допомагати. Та саме через різницю в часових поясах та насичений графік зйомок я заснула, новин ще не було (а в нас була ніч). Я була в жаху, коли прочитала про трагедію, як тільки прокинулась", – зауважила артистка.



Аліна Гросу / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, 8 липня, у день масованого обстрілу Аліна Гросу опублікувала відео, в якому танцює під свою нову пісню. Це неабияк розізлило українців, які закликали співачку краще поширити збори, адже подібний контент не на часі. Тому вона видалила відео без пояснень.